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Общество19 августа 2022 4:58

Что будет, если космонавты приземлятся в Челябинской области? Смотрим фоторепортаж с учений

В Челябинской области прошла тренировка эвакуации экипажа космического корабля «Союз»
Олег КОСТЕНКО
В учениях отработали стандартные и форс-мажорные ситуации.

В учениях отработали стандартные и форс-мажорные ситуации.

Фото: Алексей КИТАЕВ

В Челябинской области прошла тренировка эвакуации экипажа космического корабля «Союз». Спасатели искали аппарат, в котором находились космонавты, с самолета ловили сигналы маяков, извлекали пассажиров, оказывали им медицинскую помощь и отправляли в медучреждение. Смотрим фоторепортаж Алексея Китаева о встрече из космоса.

Амфибия «Синяя птица».

Амфибия «Синяя птица».

Фото: Алексей КИТАЕВ

Также спасатели отработали эвакуацию при внештатных приземлениях: в случае, если космонавт упал в труднодоступное место или его аппарат упал на бок при жесткой посадке.

Так космонавтов достают из аппарата.

Так космонавтов достают из аппарата.

Фото: Алексей КИТАЕВ

Потренировались встречать космонавтов около 100 человек – специалисты Федерального медико-биологического агентства, Роскосмоса и Росавиации. В учениях задействовали 10 машин среди которых амфибия «Синяя птица», самолет Ан-12, вертолеты Ми-8.

Пассажиров капсулы передают в руки медикам.

Пассажиров капсулы передают в руки медикам.

Фото: Алексей КИТАЕВ

Космонавтам после приземления оказывают первую помощь.

Космонавтам после приземления оказывают первую помощь.

Фото: Алексей КИТАЕВ

Капсулу также эвакуируют.

Капсулу также эвакуируют.

Фото: Алексей КИТАЕВ

Упасть капсула может и на воду.

Упасть капсула может и на воду.

Фото: Алексей КИТАЕВ

Тогда приходится использовать лодки.

Тогда приходится использовать лодки.

Фото: Алексей КИТАЕВ

Фото: Алексей КИТАЕВ

Фото: Алексей КИТАЕВ

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