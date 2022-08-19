Что будет, если космонавты приземлятся в Челябинской области? Смотрим фоторепортаж с учений

В учениях отработали стандартные и форс-мажорные ситуации.
Фото: Алексей КИТАЕВ
В Челябинской области прошла тренировка эвакуации экипажа космического корабля «Союз». Спасатели искали аппарат, в котором находились космонавты, с самолета ловили сигналы маяков, извлекали пассажиров, оказывали им медицинскую помощь и отправляли в медучреждение. Смотрим фоторепортаж Алексея Китаева о встрече из космоса.
Амфибия «Синяя птица».
Фото: Алексей КИТАЕВ
Также спасатели отработали эвакуацию при внештатных приземлениях: в случае, если космонавт упал в труднодоступное место или его аппарат упал на бок при жесткой посадке.
Так космонавтов достают из аппарата.
Фото: Алексей КИТАЕВ
Потренировались встречать космонавтов около 100 человек – специалисты Федерального медико-биологического агентства, Роскосмоса и Росавиации. В учениях задействовали 10 машин среди которых амфибия «Синяя птица», самолет Ан-12, вертолеты Ми-8.
Пассажиров капсулы передают в руки медикам.
Фото: Алексей КИТАЕВ
Космонавтам после приземления оказывают первую помощь.
Фото: Алексей КИТАЕВ
Капсулу также эвакуируют.
Фото: Алексей КИТАЕВ
Упасть капсула может и на воду.
Фото: Алексей КИТАЕВ
Тогда приходится использовать лодки.
Фото: Алексей КИТАЕВ
Фото: Алексей КИТАЕВ
Фото: Алексей КИТАЕВ
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