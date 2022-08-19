Что будет, если космонавты приземлятся в Челябинской области? Смотрим фоторепортаж с учений

В учениях отработали стандартные и форс-мажорные ситуации. Фото: Алексей КИТАЕВ

В Челябинской области прошла тренировка эвакуации экипажа космического корабля «Союз». Спасатели искали аппарат, в котором находились космонавты, с самолета ловили сигналы маяков, извлекали пассажиров, оказывали им медицинскую помощь и отправляли в медучреждение. Смотрим фоторепортаж Алексея Китаева о встрече из космоса.

Амфибия «Синяя птица». Фото: Алексей КИТАЕВ

Также спасатели отработали эвакуацию при внештатных приземлениях: в случае, если космонавт упал в труднодоступное место или его аппарат упал на бок при жесткой посадке.

Так космонавтов достают из аппарата. Фото: Алексей КИТАЕВ

Потренировались встречать космонавтов около 100 человек – специалисты Федерального медико-биологического агентства, Роскосмоса и Росавиации. В учениях задействовали 10 машин среди которых амфибия «Синяя птица», самолет Ан-12, вертолеты Ми-8.

Пассажиров капсулы передают в руки медикам. Фото: Алексей КИТАЕВ

Космонавтам после приземления оказывают первую помощь. Фото: Алексей КИТАЕВ

Капсулу также эвакуируют. Фото: Алексей КИТАЕВ

Упасть капсула может и на воду. Фото: Алексей КИТАЕВ

Тогда приходится использовать лодки. Фото: Алексей КИТАЕВ

Фото: Алексей КИТАЕВ

Фото: Алексей КИТАЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru