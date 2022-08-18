Новые тарифы на поездки в такси в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Златоусте: как изменились цены

Таксопарки совместно с Яндекс.Такси приняли решение скорректировать тарифы. При этом для пользователей фактический рост будет незначительным. К примеру, если раньше за поездку в «Экономе» длинной в 7 км, которая длилась 13 минут, жители и гости Челябинска платили 133 рубля, то теперь стоимость будет 140 рублей.

Напомним, в начале года пассажиры столкнулись с нехваткой водителей и машин такси, из-за чего поездки стали стоить дороже, так как в большинстве случаев срабатывал повышающий коэффициент. Сейчас же благодаря корректировке алгоритмов ситуация изменится. Если на линию выйдет больше водителей, то повышающий коэффициент будет срабатывать реже.

- Новая структура тарифов обеспечит водителям необходимую плотность заказов, что позволит им получать стабильный доход, который может быть выше, чем раньше. Это, в свою очередь, привлечет в систему дополнительное количество водителей, и как следствие - повышенный коэффициент будет срабатывать реже, - пояснили в Яндекс-Такси.

Тарифы изменятся в других городах. К примеру, в Магнитогорске поездка в «Экономе» длиной 6 км и продолжительностью 11 минут будет стоить 110 рублей, тогда как раньше она стоила 104,5.

В Миассе те же 6 км пути в «Экономе», продолжительностью в 12 минут, стоили 98,5 рублей, а теперь обходятся клиентам в 105,3 рубля. В Златоусте пассажиры за примерно такой же отрезок пути будут платить 113,3 рублей вместо 108, как это было ранее.

Поездки в регионе по-прежнему остаются доступными. Что касается водителей, то такие меры помогут им частично компенсировать рост цен на обслуживание автомобилей и их содержание.

О фактических изменениях таксопарки и Яндекс Такси напрямую оповестят водителей в самое ближайшее время.