Глава Кургана Елена Ситникова: «Ответ «подождите до понедельника» я даже не рассматриваю»

Елена Ситникова. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Курган отмечает 343-летие. День рождение город встретит не только концертами. В этом году в столице Зауралья идут масштабный ремонт дорог, стройки, благоустройство. С мэром Кургана Еленой Ситниковой мы поговорили о том, что сделано и что еще в планах.

ПОДАРКИ ГОРОДУ

- Елена Вячеславовна, как город отметит день рождения?

- «Курган – город великой страны» - такой девиз выбрал наш оргкомитет. Это очень правильные слова, потому что мы все едины и наш город как частица государства развивается, благоустраивается.

В этом году празднества пройдут более чем на 40 площадках, даже в отдаленных районах города, чтобы каждый житель почувствовал себя частью великой страны и зарядился праздничным настроением.

Запланировано выступление звезд. К нам приедет любимая группа нашего президента, губернатора и миллионов россиян – «Любэ».

- На Центральной площади идет ремонт, она не будет задействована?

- Да, в этом году главные торжества пройдут на Троицкой площади.

На площади им. Ленина же благоустраивается территория: выложен нижний слой асфальта. Подрядная организация скоро приступит к замене бортового камня. Будут частично выкорчеваны больные высохшие деревья, на их месте впоследствии будет высажены новые.

- Какие подарки горожанам останутся и после праздника?

- Конечно, это те объекты, над которыми уже идет работа. Практически сразу после Дня города мы будем открывать очередное здание детского сада. Сейчас там уже развешивают шторы, расставляют мебель.

Этот детский сад расположен в отдаленном микрорайоне города Кургана, где подобного строительства не велось с советских времен, поэтому спрос на детский сад большой. Все с нетерпением ждут открытия.

После Дня города в микрорайоне Заозерный, где проживает практически треть населения Кургана, будет введен в строй новый корпус детской поликлиники. Это современное здание в семь этажей, где будет и стационар, и поликлиника.

Продолжается строительство жилых домов во всех микрорайонах города. В том же Заозерном строится школа, благоустраиваются общественные территории. Сейчас мы подготавливаем участок вокруг озера в Заозерном, чтобы разбить там сквер-парк и люди могли отдыхать, не выезжая в центр. Работы уже начаты, идет расчистка дна озера. Открытие парка запланировано на конец года.

- Набережная будет дальше благоустраиваться?

- Обязательно. Мы планируем, чтобы она прошла через весь город. Сейчас сделано три очереди. Ведутся работы на четвертом участке – от музейного комплекса «Царево городище» до стадиона «Синтез». Там когда-то давно была набережная, но она уже утратила свой первоначальный вид, разрушились ступени. Сейчас приводим эту часть в порядок, чтобы горожане, которые живут в микрорайоне «Энергетиков» могли гулять и наслаждаться красивым видом.

Набережная реки Тобол теперь благоустроенная. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На набережной много интересных локаций. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Для вас благоустроенная набережная – это какая?

- В первую очередь она должна быть удобной. Когда мы проводили реконструкцию нашей набережной, то от горожан поступали предложения. Мы их учитывали. И много было предложений по устройству пандусов, съездов с наших красивых гранитных лестниц.

В прошлом году были проложены временные пандусы, чтобы ими могли пользоваться люди с ограниченными возможностями, мамы с колясками. А в этом году подрядчик работает над установкой стационарного пандуса, чтобы могли спускаться на нижний ярус, к пляжу.

И чисто должно быть – никакого мусора, газоны подстрижены, цветы и деревья политы, освещение в рабочем режиме.

- Сами часто бываете на набережной?

- На неделе – обязательно. Но это по рабочим вопросам. А вот так - чтобы вечером спокойно прогуляться – к сожалению, пока не получалось. Времени не хватает.

МУПы МОГУТ БЫТЬ ПРИБЫЛЬНЫМИ

- Многие заметили, что город стал чище. Изменилась система уборки или просто заставляете хорошо работать?

- Уборка города ведется круглосуточно. Техника выходит и днем, и ночью. Есть машины с таким названием, как «вакуумная подметально-уборочная техника». Эти пылесосы произведены у нас, в Кургане. Она продается в другие регионы, и даже страны, то есть зарекомендовала себя.

С прошлого года начала работу «Дирекция парков и скверов». Муниципальная организация занимается всеми общественными пространствами.

Что касается «заставлять работать» - так у нас с коллегами постоянно выезды и контроль на месте. Приезжаем, смотрим, где есть слабые места, что нужно доработать.

- Вы жесткий руководитель?

Когда вижу, что что-то не так, то это должно быть сразу исправлено, желательно день в день. Другого срока у нас нет. Ответ «подождите до понедельника» я даже не рассматриваю. Есть работа, ее надо сделать.

- В других городах России администрации часто банкротят МУПы из-за убыточности.

- Я считаю, что муниципальное предприятие, если правильно организовать работу, это очень эффективная форма. Все зависит от руководителя, и как наладят работу контролирующие органы. Любое коммерческое предприятие можно сделать убыточным, если им руководить из рук вон плохо.

Наш МУП, отвечающий за уборку и ремонт дорог, является прибыльным. По итогам прошлого года предприятие сработало с прибылью в миллиард. И с этого идут отчисления в бюджет.

С прошлого года увеличился парк уборочной техники на 33 единицы. Для города это очень значимо.

У нас есть и другие МУПы – например по школьному питанию. Они так же участвуют в конкурсах, как и коммерческие организации. Есть опыт регионов, где эту тему отдали на аутсорсинг. Но я убеждена, что в части организации детского питания, где повышенное внимание к качеству, должно быть муниципальное предприятия.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА

- Сейчас меняется работа общественного транспорта. Что будет сделано?

- Идет транспортная реформа. Мы переходим с нерегулируемого на регулируемый тариф. В сентябре будет проведен конкурс маршрутов.

Соответственно с департаментом строительства мы провели обследование нашего пассажиропотока, изучили заключение НИИ и на этой основе разработали новую маршрутную сеть. Выложили ее в открытый доступ, сейчас идет обсуждение с перевозчиками. Поступают замечания, предложения, но большинство сходятся во мнении, что нынешний вариант самый оптимальный. Мы сокращаем число дублирующих маршрутов, сохраняя при этом транспортную доступность во всех районах города.

Почему еще решили перейти на регулируемый тариф. Для того, чтобы не было сюрпризов по резкому повышению стоимости проезда. Сейчас перевозчик имеет право уведомить нас за месяц и повысить стоимость, подтвердив расчетами.

У нас было несколько подобных уведомлений. Обосновать повышение цены не смогли, но для жителей это было очень волнительно. А регулируемый тариф будет утвержден на пять лет, и перевозчики уже не смогут необоснованно играть с ценой.

Будет также более жесткий контроль за соблюдением графика перевозок. А на это сейчас есть жалобы.

- В Кургане идут большие дорожные работы. Насколько увеличился объем?

- По федеральному проекту «Безопасные и комфортные дороги» темпы участия города такие же. Но в этом году у нас добавился капитальный ремонт сетей и не только ремонт. Прокладываем абсолютно новые сети тепло- и водоснабжения на магистральных улицах, и большими участками.

Сейчас ведутся работы на участке улицы Максима Горького. Это большая протяженность. Для жителей, конечно, это создает неудобство, центр остался без горячей воды, но мы решим многолетнюю проблему. На этом участке сети капитально не ремонтировались с момента укладки, плюс грунтовые воды. Порывы были через каждые 50 метров, в том числе зимой, в мороз. Износ сетей достиг 96%, и теперь мы полностью меняем все трубы. С сентября начинаем масштабные работы по замене сетей на улице Коли Мяготина. Там тоже не проводился капремонт и на дороге могут образоваться провалы.

МОСТ В БУДУЩЕЕ

- На каком этапе ремонт Некрасовского моста?

- Это наш знаковый объект. Я бываю там каждую неделю, другие коллеги ежедневно. Могу заявить, что работы ведутся в четком соответствии с графиком.

Это основная транспортная артерия города, но мост находился в аварийном состоянии. Его основные несущие конструкции уже требовали полной замены. Когда-то в 70-е годы мост просто падал на железнодорожные пути, его потом восстановили, но после этого не ремонтировали.

Мы мечтали о том, чтобы решить этот вопрос. Ремонтировали дороги, а к мостам никак не могли подобраться, хотя делали проектную документацию. Благодаря вниманию губернатора, попали в федеральную программу «Мосты и путепроводы». Мы не могли упустить такую возможность, поэтому заявили все мосты города.

Сейчас ведутся работы на Кировском мосту. После Некрасовского закроется Чеховский путепровод, который связывает Заозерный с центральной частью города. Затем в плане Бурово-Петровский мост. Это будут двухгодичные ремонты, чтобы минимально приводить к закрытию.

- То есть вся документация была подготовлена заранее?

- Да. Мы вели кропотливую работу, нужно было все заранее запроектировать и получить положительное заключение экспертизы. Это позволяет качественно подготовить заявки, чтобы ее начали рассматривать в федеральном ведомстве. Без участия в таких программах мы бы не смогли выполнить задуманное. Да, есть неудобства из-за ремонтов, но эти трудности временные, а мостами мы будем пользоваться десятилетиями.

На Некрасовском мосту работы в разгаре. Фото: пресс-служба Кургана

- Когда читаете комментарии недовольных горожан, не возникает депрессии, что не оценили ваш труд?

- Я может быть кого-то разочарую, но я вообще не читаю комментарии в соцсетях. У меня нет на это времени. Я каждый день читаю обзор новостей. Есть официальные обращения от граждан, которые приходят почтой, на электронный ящик, сообщениям в моем аккаунте. На них мы реагируем, обязательно принимаем во внимание и читаем. А комментарии для меня не несут конструктива – лучше бы авторы потратили это время на то, чтобы побыть с семьей, погулять в наших прекрасных скверах.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

- Скоро начнется учебный год. Что нового дет школьников?

- В системе общего образования у нас 57 зданий. Сейчас по федеральной программе «Развитие образования» ремонтируется десять школ.

Яркий пример – школа № 11. Она отремонтирована от крыши до подвала – новая кровля, заменены окна, все коммуникации, сделан индивидуальный тепловой пункт, закуплено новое столовое оборудование. В прошлом году сделали утепленный фасад, освещение, в этом благоустраиваем пришкольную территорию, устанавливаем новое ограждение. По сути, 1 сентября дети пойдут в абсолютно новую школу, которая не уступает столичным.

Уже подготовлена проектно-сметная документация по следующей десятке школ для включения в программу. Работа не останавливается.

- Что делается для того, чтобы талантливые выпускники оставались на своей малой родине?

- Все школы сдают данные о каждом выпускнике, и мы отслеживаем их путь развития. Конечно, ребята с высокими баллами выбирают вузы Москвы и Санкт-Петербурга, успешно поступают и учатся. Для нас это показатель качества образования.

Но в последние годы видим, что интерес к Кургану нарастает. Больше абитуриентов подают документы в наш Курганский госуниверситет. Увеличение наблюдается третий год. Молодые люди видят, что город преображается, развиваются промышленные предприятия, индустриальные парки. В городе есть будущее.

Продолжаем традицию премий главы города одаренным детям, это некая поддержка для тех, кто проявил себя. Есть также ежегодная премия для трудящейся молодежи, которая уже устроилась на работу.

- Как изменился уровень безработицы?

- Проходила информация, что уровень безработицы в Кургане достиг огромной цифры. Она не соответствует действительности. Абсолютно. На начало года в центре занятости населения стояли 1592 человека стояли – это 0,5% от трудоспособного населения Кургана и в семь раз меньше, чем на начало 2021 года. За содействием в поиске работы обратились 3319 человек.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КВЕСТЫ ДЛЯ ТУРИСТОВ

- У Кургана большой туристический потенциал, но что делается для того, чтобы искушенный турист из центра России захотел приехать сюда?

- У нас есть прекрасные музее, интересная история. Совместно с нашим информационно-туристическим центром сделали проект «По следам декабристов» - разработали маршрут, соединили музеи, дома, в которых сохранились облик и интерьер. Можно стать участником квеста по городу, в том числе ночного. Это такое познавательное приключение.

Эту программу мы также заявили на конкурс по привлечению федеральных средств. Обидно – не добрали 0,5 баллов. Нас опередила Казань. Проиграть ей, конечно, почетно, но мы не сдаемся. Доработаем программу и будем заявляться снова, чтобы улучшать предложения для туристов.

В любом случае, у нас есть, где поселить, где накормить.

В Кургане сохранились дома, в которых жили декабристы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Условия соответствуют запросам?

- В центре города есть неплохие гостиницы, все расположены в историческом центре. Начато строительство новой гостиницы на улице Куйбышева. Это будет здание в классическом стиле. Санаторий «Лесники» закупают автобус для туристов, чтобы привозить на экскурсии в Курган.

- Когда ездите в другие города, сравниваете с Курганом?

- Обязательно. Мы какие-то элементы даже подсматриваем и стараемся у себя использовать. Например, оформление нестационарных торговых объектов, то есть киосков. В городском саду они оформлены в таком же стиле как на ВДНХ – белые, стильные.

Конечно, есть и профессиональный взгляд. Если обычный человек смотрит на картинку в целом, то мой взгляд сразу улавливает где бордюр подравнять, газон прополоть.

Киоски теперь в едином стиле - как на ВДНХ в Москве. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- 3 сентября будет фестиваль сырка – это бренд Кургана. Что ждет гостей в этом году?

– Да, сырок – это наша местная рыба, очень вкусная, но мало известная за пределами региона. Фестиваль сырка занимает почетные призовые места на национальной премии Russian Event Awards, он включен в национальный сборник «Пора путешествовать по России», а рыбка попала на вкусную карту страны.

Подготовка к фестивалю в разгаре. Рестораны предложили провести рыбный баттл и подвести итоги на фестивале. Так что можно уже заходить в наши заведения, пробовать, сравнивать.

В прошлом году гуляли с утра и до позднего вечера. Влет уходила фермерская продукция, днем готовили сырка в большой WOK-сковороде. В темное время было организован кинотеатр под открытым небом - установили большой экран, удобные сиденья, выдали людям пледы, и все наслаждались фильмом.

Лучшие традиции повторятся и в этом году. Но фишкой фестиваля станет уха. Она будет приготовлена в большом чане по классическому рецепту и, конечно, с добавлением сырка. Приглашаем на фестиваль всех жителей Курганской области и соседних регионов.

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