Танец немаленьких лебедей, лепка из рук и влюбленный в козу волк: в Челябинской области прошел театральный семинар для детей

Ребята подготовили выступления за несколько дней. Фото: Егор ИВЛЕВ

Более ста детей встретились в лагере «Радуга» на берегу озера Увильды на юбилейном театральном семинаре. Целую неделю ребята занимались с профессиональными педагогами и актерами, выступали на сцене и общались с настоящими звездами.

– Сюда приезжаю уже во второй раз. Потрясающе, что есть такие встречи. Это бесценный опыт и нам очень дорого это место. У всех коллективов для итогового выступления одна тематика – сказки народов мира. Мы сегодня будем ставить сказку о правде и лжи и надеемся, что зритель вынесет для себя что-то новое, личное, – рассказала Анастасия Тришкина из Орска.

Насте всего 14 лет. Но она уже знает, что будет поступать в театральный. Для нее особенно важно, что здесь можно не только получить новые знания и отточить мастерство, но и пообщаться с профессиональными актерами.

Маски не только надевали, но и рисовали. Фото: Егор ИВЛЕВ

Секретами с участниками семинара поделился Антон Шагин. Этот актер театра и кино хорошо знаком российской аудитории по ролям Ивана-дурака из «Конька-Горбунка»и Мэлса Бирюкова из «Стиляг».

− Мой первый выход на сцену случился как раз в оздоровительном лагере. Мне было лет 10, я играл Али-Бабу. Мы из покрывал соорудили чалму, ковры навешали. Сказку сами организовали и показали, был невероятный успех, нам так казалось. А может быть, действительно, это было здорово. Смутно это помню, но помню, что это было очень заразительно, по-творчески. Сплотились с ребятами и как-то все это исполнили, − рассказал о своем первом театральном опыте Антон Шагин.

На театральный семинар к ребятам приехал актер Антон Шагин. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На протяжении недели с ребятами занимались преподаватель кафедры актерского мастерства ВГИК, режиссер и художественный руководитель Нового художественного театра Челябинска, профессиональные актеры и преподаватели. Вместе с ними ребята из разных муниципалитетов освоили пластический, драматический, социальный и документальный театры, а также лабораторную фантазию и художественное слово.

Играли даже на бокалах с водой. Фото: Егор ИВЛЕВ

Актер Екатеринбургского театра кукол Александр Шишков приезжает на семинар уже третий год и каждый раз с новой темой. В предыдущие года занимался с ребятами теневым театром и пластикой рук. В этом году – лепка из рук. Попробовать такое интересное занятие захотели аж 22 человека!

Лепка из рук завораживает зрителей. Фото: Егор ИВЛЕВ

–Я занимаюсь с ребятами миром театра кукол, а он не ограничен только куклами. С каждым годом стараюсь показать, что театр кукол – огромный мир символов, метафор и образов. На самом деле можно сделать спектакль без всего, используя только руки. Смысл этой смены как раз показать ребятам, что творчество может быть из ничего. Поэтому я и приезжаю сюда, – объясняет Александр.

Александр приезжает на семинар уже не в первый раз. Фото: Егор ИВЛЕВ

Мастер-классы оценили и сами ребята. Именно их большинство называет, как самую яркую и интересную часть семинара.

– Очень понравились мастер-классы: театр кукол, сценический бой, импровизация. Я сюда приехал в первый раз, узнаю много нового, знакомлюсь с ребятами. Да и природа здесь великолепная! –признается восемнадцатилетний Михаил из Орска.

Семинар прошел в оздоровительном лагере: рядом озеро и чудесная природа. Фото: Егор ИВЛЕВ

Атмосфера в день перед итоговым выступлением профессиональная: сидеть в телефонах ребятам некогда. Одни репетируют на сцене, другие разминают речь в игровой, а третьи – кричат с горы. Так наставник готовит детей к художественной читке текста.

–Наша задача не просто презентовать текст, а интересно рассказать историю. Для того, чтобы это сделать художественно, мы занимаемся нашим голосом, работаем над лентой видений – внутренней картинкой, которую мы видим, когда читаем текст, – рассказала театральный педагог по речи и актерскому мастерству Валерия Созонова.

Перед читкой ребята кричали в лесу под руководством наставника. Фото: Егор ИВЛЕВ

Шумная и шебутная атмосфера подготовки быстро сменилась чарующей и волшебной. Все собрались в клубе, отключили звук на телефонах и погрузились в мир театра. Ребята показали танец уже немаленьких лебедей, рассказали историю влюбленного в козу волка и вызвали слезы на глазах читкой сказки «Девочка со спичками».

Читка. Фото: Егор ИВЛЕВ

–Мы видим профессиональный и творческий рост детей. Встречи и прощания коллективов – это что-то феерическое, душевное и трогательное. Здесь какая-то удивительная обстановка добра, коммуникации, поддержки. Дети занимаются чем-то важным, творческим и большим для себя. По спектаклям видно, что это настоящие актеры – зритель им верит, – рассказывает Анна Олейник, ведущий специалист управления социальной политики РМК.

На сцене сказка о влюбившемся в козу волке. Фото: Егор ИВЛЕВ

Театральный семинар проходит уже пятый раз при поддержке Русской медной компании. За время существования 18 ее выпускников поступили на актеров, режиссеров и телеведущих.

Не обошлось и без волнения перед выходом на сцену. Фото: Егор ИВЛЕВ

Подготовка к выступлениям сплотила ребят из разных городов. Фото: Егор ИВЛЕВ

Волк надевает операционный костюм на хирурга. Фото: Егор ИВЛЕВ

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