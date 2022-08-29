Мечтали быть космонавтами и трактористами: кем в реальности стали первые участники парада первоклассников в Челябинске

Детские мечты сбылись не у всех. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Парад первоклассников в Челябинске - одна из самых узнаваемых акций. Каждый год сотни фотографий школьников выставлялись в парке им. Гагарина. Ученики, только севшие за парту, делились своими мечтами, рассказывали, кем хотят быть. Но теперь организаторы объявили о завершении акции. КП-Челябинск решила узнать, кем стали участники первых парадов первоклассников и известные люди города.

С экрана нам улыбается светленький семилетний мальчик с карими глазами. Он пошел в первый класс – впереди целая жизнь. И мечтает он стать ... директором магазина игрушек, чтобы дарить радость детям. А в этом году Марк Сафонов уже идет в 11 класс. Мальчик вырос, изменились и его мечты.

– Сейчас профессионально играю в баскетбол. Выступаю за молодежную команду ДЮБЛ баскетбольного клуба «Челбаскет». Хочу связать свою жизнь с баскетболом, – рассказывает Марк.

Марк мечтал стать директором магазина игрушек. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С четырех лет парень занимается плаванием. Когда Марк учился во втором классе, из-за высокого роста его заметил тренер и позвал на занятия. Во всех увлечениях юношу поддерживают родители, которые работали на телевидении.

− Родители – это главные путеводители ребенка. И их поддержка безумно важна. Порой бывает сложно принять какие-то решения и их мнение нужно учитывать.

Над своей детской мечтой Марк не смеется. Говорит, все возможно, может быть еще и станет директором магазина игрушек.

Марк принимал участие в первом в Челябинске параде первоклассников. С тех пор кем только не мечтали стать дети: и укротителями тигров, и блогерами, и патологоанатомами, и директорами, и полицейскими, и даже президентами. А к чему стремились те, чье детство прошло в 70-х и 80-х?

ДУМАЛ, ЧТО ТРАКТОРИСТ – ЭТО САМЫЙ ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК

Челябинец Петр Земсков учит детей математике в школе, реализовывается как блогер-учитель, а недавно выпустил книгу с задачками и головоломками. А вот в детстве и юности он принципиально не хотел становиться учителем. Как же так вышло? Он хоть и не был участником акции, но историю рассказал интересную.

− Кем я только не хотел быть. В семь лет трактористом, отец работал тогда на нем. Белорус был самый большой трактор, ты высоко сидишь, отец всемогущий – он может управлять этой махиной. Когда моя бабушка попросила сделать канализацию, ему ничего не стоило подъехать на тракторе, вырыть, врезаться туда без всяких согласований. На тот момент я думал, что тракторист – это самый великий человек, – рассказывает Петр Земсков.

Петр Земсков хотел стать трактористом. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Хотел быть комментатором и даже ночами комментировал воображаемые матчи. Потом адвокатом, баскетболистом, писателем.

– В школе думал: надо идти куда-то поступать на математику, пошел в педагогический. И только потом проанализировал, видимо есть что-то подсознательное. Как оказалось, мать, когда закончила десятилетку в деревне, еще год учила детей математике. Видимо, любовь к математике пошла из семьи. И хоть я принципиально не хотел быть учителем, все равно остался в школе. После второго курса ушел в армию, после этого ты уже не мальчик, а мужчина и уже не можешь просить у матери рубль, чтобы сходить купить мороженого. Побыл немножко грузчиком, в ночь на почтамт сходил. А потом на третьем курсе устроился в школу. До сих пор с ужасом вспоминаю первый урок. Даже мысль была: уходить из профессии.

ПРОДОЛЖАЮ ДИНАСТИЮ

А вот директор многопрофильного лицея №148 Лариса Демчук воплотила свою мечту. Уже много лет преподает химию и даже работает со своими выпускниками.

− Мои бабушки организовывали в Челябинске первые детские сады после революции. Все тетки по отцовской линии работали в детских садах и школах. И я продолжаю эту династию, − рассказывает с улыбкой Лариса Демчук.

Лариса Демчук продолжила педагогическую династию. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ГАГАРИН БЫЛ ДЛЯ МЕНЯ ПРИМЕРОМ С САМОГО РОЖДЕНИЯ

Хулиган и поджигатель с последней парты Леонид Вахрамеев в свои семь лет даже не мечтал стать председателем совета директоров компании «Интерсвязь».

− Я родился 4 апреля 1961 года. А 12 апреля того же года Юрий Гагарин полетел в космос. Гагарин был для меня примером с самого рождения, я хотел стать космонавтом, − рассказывает Леонид.

А Леонид Вахрамеев хотел стать космонавтом. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Будучи ребенком он уже понял, что космонавту знать нужно, а что нет. Поэтому время уделял математике, физике, биологии, а вот русский язык «провисал».

− Думаю, мечта быть космонавтом повлияла на всю мою жизнь. Я отлично разбирался в математике, получил инженерное образование. Мечта тех времен дала такой результат. Мечтать нужно. Настоящие мечты воплощаются.

Кстати, у парада первоклассников еще может быть продолжение. Ведь акция очень полюбилась челябинцам. Если обращений будет много, организаторы готовы ее продлить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.