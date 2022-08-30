Главный боец вечера - Заур Абдуллаев. Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске 11 сентября пройдет Вечер профессионального бокса - главное спортивное событие Южного Урала. Последний раз такое боевое шоу в городе было только в 2019 году, когда Сергей Ковалев отправил британца Энтони Ярда в нокаут на глазах у тысяч земляков.

В этот раз гвоздем вечера станет сражение между Зауром Абдуллаевым, входящим в ТОП-10 мировых легковесов, и мексиканцем Джованни Страффоном. КП-Челябинск пообщалась с россиянином и узнала, чего ждать от него на ринге. А еще встретилась с постановщиком светового и видео шоу, который рассказал об особенностях высокотехнологичной постановки зрелища.

«Люблю показывать зрелищные бои»

Зауру Абдуллаеву 28 лет, что совсем немного для профессионального бокса. Команду и болельщиков за это время он не подвел ни разу и на его счету уже 15 побед и всего одно поражение. Технический нокаут, противник сломал россиянину скулу, и врачи порекомендовали завершить бой. Сейчас Заур усердно тренируется и ставит перед собой одну большую цель – чемпионский пояс. Его упорство и техничность заметны, даже когда боец занимается в спортивном зале и скрупулезно отрабатывает удары на тренажере.

На счету Заура 15 побед и всего одно поражение. Фото: Егор ИВЛЕВ

– Заур - профессионал с большой буквы. У спортсмена главное - это дисциплина. Хотя все мы о ней говорим, мало кто её соблюдает. Это очень сложная вещь. И Заур- очень целеустремлённый спортсмен. Он видит только чемпионский пояс и не видит соперника. Я вам так скажу, у этого парня глаза горят, – рассказал о Зауре его тренер Али Ахмедов.

Боец планирует показать красивый и техничный бокс. Фото: Егор ИВЛЕВ

Спортсмена видят и составители мировых рейтингов. В своей весовой категории он уверенно входит в ТОП-10 и может состязаться даже с чемпионом мира. И сам боксер говорит, что готов и желает биться с лучшими. Физическая форма и подготовка позволяют побеждать и показывать красивые поединки. Таким было сражение с легендарным Хорхе Линаресом, который завершился техническим нокаутом венесуэльца. Крутой бокс планирует устроить Заур и в Челябинске.

– Думаю, я буду быстрее соперника, я буду техничнее. Мексиканцы больше любят «зарубаться», а я постараюсь показать техничный и красивый бокс, – поделился планами Заур Абдуллаев.

Мощь и грация! Фото: Егор ИВЛЕВ

Родился Заур в Ставропольском крае, сейчас тренируется в Академии единоборств РМК и живет в Екатеринбурге. Поэтому его смело можно называть нашим, уральским боксером. В Челябинске он провел два поединка. И здесь он впервые победил нокаутом. Сам спортсмен отмечает, что зритель здесь поддерживает и переживает за бойца особенно сильно. Поэтому и выступать здесь хочется зрелищно и красиво.

Тренируется Заур в академии единоборств РМК. Фото: Егор ИВЛЕВ

«Шоу мы проектируем в VR-очках»

Удивить зрителей организаторы – Русская медная компания, планируют не только зрелищными боями, но и их техническим оформлением программы. Арену «Трактор» озарят проекторы, к потолку отправятся лазерные лучи, а на экране покажут особый ролик, созданный при помощи VR-очков и нейросети.

Мультимедийное шоу - синтез света, видео и звука. Фото: Егор ИВЛЕВ

В качестве примера нам показали шоу, которое организаторы подготовили для другого мощного мероприятия RCC - турнира по MMA«RCC 12», который проходил в Екатеринбурге. В главной схватке вечера сошлись «Уральский Халк» Иван Штырков и знаменитый боец, едва не попавший в UFC, Насрудин Насрудинов.

Появлению главного бойца вечера предшествовал ролик, который коротко рассказал, кто сейчас будет сражаться на ринге. Громкий и четкий звук, качественная съемка ролика и объемный свет в зале дополняли ощущение крутости предстоящего боя. А потом на экране, где весь вечер крутилась красивая картинка, начался ролик. И это надо видеть! Камера будто промчалась по недрам космического корабля как из фильма «Пятый элемент» и в конце вылетела к футуристичным крыльям и мечу – страшному фантастическому оружию, которое засветилось и с грохотом раскрылось. Тогда из него под свет сотен прожекторов вышел Штырков. Зал, снимавший каждую секунду зрелища на телефоны, закричал от восторга. Такой бой «Уральский Халк» проиграть не мог и победил техническим нокаутом.

А так выходил «Уральский Халк». Фото: RCC MMA

И нечто похожее ждет Челябинск 11 сентября. Та же команда готовила зрелище для боя Ковалева и Ярда. Но за три года технологии серьезно скакнули вперед, и то, что готовят организаторы, теперь напоминает Голливудские блокбастеры по качеству и сложности производства.

– Мы генерируем изображение нейросетью на основе запросов, потом на их основе рисует картины художник, а дальше мы создаем ролики. Шоу мы проектируем в VR-очках. Дизайнер надевает их и создает декорации, то есть буквально летает в виртуальном пространстве, чтобы картинка была не плоская, а объемная, – увлеченно рассказывает креативный продюсер шоу RCC Глеб Бурганов.

Виртуальные декорации создаются в VR-очках. Фото: Егор ИВЛЕВ

Но шоу нужно не только создать, еще и показать. Для этого в «Трактор» привезут около 300 квадратных метров экранов, больше 100 световых и лазерных приборов. Подготовкой зрелища занимается команда из почти 70 человек. Об этом продюсер говорит с нескрываемым предвкушением, все таки программу мирового уровня готовит.

Управляется все со сложного пульта. Фото: Егор ИВЛЕВ

Вдохновляются авторы шоу визуальным стилем фильма «Дюна» и сериала «Звездные врата» – смешение высоких технологий и уникальной природы. Таким необычным городом будущего им видится Челябинск. По задумке продюсера зрители смогут почувствовать себя обитателями пустынного Арракиса, не выезжая из родного и уютного города. И сомневаться, что так и будет, не приходится. К слову, мест с крутым обзором еще много. Купить билет на Вечер профессиональных единоборств можно здесь.

Зрелище невероятное! Фото: Егор ИВЛЕВ

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