Эстафету «Университетской смены» приняли в МГТУ Г.И Носова

Фото: МГТУ

Магнитогорский государственный технический университет имени Григория Ивановича Носова встретил гостей – школьников из Луганской народной республики. в рамках проекта «Университетские смены», которые проходят при поддержке Министерства просвещения России и Министерства науки и высшего образования России. Ребята проехали большое расстояние, чтобы прибыть на Южный Урал и окунуться в историю и культуру города со стальным сердцем.

Временным домом для развития, отдыха и обучения школьников стал учебно-оздоровительный центр «Юность», где ребята изучают историю России и Южного Урала, знакомятся с образовательными технологиями университета, участвуют в дискуссиях, квестах, тренингах, образовательных мероприятиях, занимаются спортом, посещают экскурсии.

Фото: МГТУ

«Программа разработана так, чтобы приобщить обучающихся к российским традиционным духовным и культурным ценностям, правилам и нормам поведения в нашем обществе. Кроме того, она направлена на формирование социальной активности личности, гражданской позиции учащихся, стремление к достижению результатов. Мы хотим привить здоровый образ жизни, сформировать самоопределение обучающихся в личностной, социокультурной, профессиональной сферах. В эти смены наши организаторы, воспитатели развивают познавательные и творческие способности детей, воображение в процессе какой-либо деятельности; формируют культуру общения и поведения в обществе. Программа разработана нашими лучшими педагогами, она уже работает. Мы встретились с детьми и пообщались. Дети впитывают информацию, как губка, им все интересно», - сообщил Рустам Муртазин, проректор по молодежной и информационной политике МГТУ им. Г.И. Носова.

Каждый день смены проходит под разной тематикой, например, четвертый день смены прошел в режиме зоотерапии. Школьники посетили питомник «Белый лекарь», где погрузились в мир преданности, добра и умиления. Здесь подростков ждали прогулки в лесу с хвостатыми, пушистыми друзьями, а также приобретение навыков правильного поведения с собаками и их воспитания.

Фото: МГТУ

Десятиклассник Тимур Дударь из города Лутугино, он впервые побывал в таком питомнике и для себя выбрал породу собаки, которую обязательно, по уверению, парня заведет себе.

«Собаки безумно понравились. В питомнике представлены и большие и маленькие, разных возрастов и пород. Мне понравились алабаи, они легко поддаются тренировке в щенячьем возрасте и очень крупные, устрашающие, но на самом деле очень добрые и преданные своему хозяину, издавна они были собаками - охранниками», - рассказывает Тимур.

Пятый день смены – экскурсии по Магнитогорску. Организаторы подготовили насыщенную ознакомительную программу. Ребята разделились на две группы и отправились на экскурсию по историческим объектам Магнитогорска и, конечно же, на Магнитогорский металлургический комбинат. Часть группы побывала у памятника «Первая палатка», монумента «Тыл-Фронту», где узнали о военной истории города.

Фото: МГТУ

Ребята побывали и в гостях у организаторов «Университетской смены», в Магнитогорском государственном техническом университете, школьников встретил ректор вуза Михаил Чукин и проректор по молодежной и информационной политике МГТУ им. Г.И. Носова, Рустам Муртазин.

Михаил Витальевич поприветствовал юных гостей.

«Мы очень рады видеть вас у нас в университете. Наша команда делает все, для того, чтобы вам было весело, хорошо, легко и интересно. Мы всех вас ждем к нам в качестве школьников и студентов. У нас есть Проектная школа для 10-11 классов, колледж и университет. Мы рады будем видеть вас в составе нашей большой семьи», - сказал Михаил Чукин.

Кроме того ректор поинтересовался хорошо ли кормят детей, на что они дружно прокричали, что соскучились по гречке, ведь завтраки, обеды и ужины разнообразны.

Девятиклассница Ксения Юрченко, тоже в составе группы приехала познакомиться с высшим учебным заведением и городом, девушка поделились своими впечатлениями от «Университетской смены».

«Мы были под впечатлением от начала и до сих пор. Почти все у нас никогда не ездили в поезде, я вот второй раз в жизни на поезде путешествовала. У нас просто нет такого вида транспорта. Мы все с разных городов, познакомились, подружились. Невероятно, когда ты едешь неспешно в вагоне, а за окном равнины сменяются горами, холмами, лесами, такой природы у нас нет, очень много берез, у нас их тоже практически нет. Нам понравилось место, где мы сейчас живем: горы, хвоя кругом, воздух волшебный, кормят, как в ресторане. Каждая минута занята. Еще, когда мы ехали сюда, я в окно увидела металлургический комбинат, он показался мне величественным таким, я тогда сказала, что вот бы там побывать и мое желание исполнится. Сегодня у нашей группы экскурсия по городу, а уже завтра мы увидим, как плавят металл. Очень этого жду», - поделилась Ксения.

«Все ребята в восторге от программы, им очень интересно, они немного еще отходят от дороги. Мы сначала переживали и боялись путешествия, думали, как поведут себя дети, ехали три дня, но за окном настолько разные планы городов, пейзажей, которые меняли друг друга, что даже дорога оказалась невероятной, сказочной, ребята в восторге от поездов, от природы, от общения. Центр в котором мы живем окружен хвойным лесом, есть березы, воздухом надышаться не можем. Программа распланирована так, что у них нет свободной минуты. Они иногда даже просят дать им возможность просто пару минут посидеть. Программа продуманная и очень интересная. Мы сами сопровождающие в восторге от такой программы, что уж о детях тогда говорить. Если честно, даже не ожидали, что будет так все здорово, вкусно, интересно и познавательно», - пояснили сопровождающие Надежда Бутова, учитель географии ГОУ ЛНР «Белореченская средняя школа № 1 Лутугинского района» и Дарья Кулибаба, руководитель кружка ГОУ ЛНР «Роскошнянский УВК ССШ-ДС».

У школьников впереди еще три дня «Университетской смены» в Магнитогорске. Организаторы уверяют, что юным гостям города скучать не придется, ведь их ждет еще много интересного и запоминающегося, например, в предпоследний день смены ребят ожидает необычный сюрприз - прогулка в водопадное ущелье невероятные природные виды и чаепитие в кругу друзей.

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