Улица Свободы превратилась в прогулочный бульвар

На улице Свободы изменилось все: от тротуарной плитки до фасадов и арок домов. Фото: пресс-служба Администрации.

В Челябинске продолжается самое масштабное за последние годы благоустройство — улицы Свободы от проспекта Ленина до самого железнодорожного вокзала. Качество проделанных работ в Советском районе оценили депутаты Челябинской городской Думы во главе с председателем Андреем Шмидтом, совместно с главой города Натальей Котовой и представителями актива Межмуниципального координационного совета «Челябинский» партии «Единая Россия».

Преображаются не только главные гостевые маршруты Челябинска, а также небольшие «карманные» переулки, дворы.

— В городе идет полномасштабная модернизация и благоустройство, — отметил председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт. — В значительной степени благодаря инициативе партии «Единая Россия» в реализации проектов задействуются все возможности: муниципальных и федеральных программ и инициативного бюджетирования. Челябинск преображается, он более зеленый, красивый, появляются тропиночная сеть, велодорожки. Город становится привлекательным для отдыха, для жизни и более перспективным в туристическом плане.

Контрольные поездки по местам благоустройства для Натальи Котовой и Андрея Шмидта стали обязательной частью рабочего графика. Фото: пресс-служба Администрации.

ОТ ТРОТУАРОВ ДО ФАСАДОВ

Одно из самых долгожданных преображений произошло на улице Свободы. Все лето горожане терпеливо обходили строительные ямы по мостикам, комментировали в соцсетях каждый шаг под рядчика.

Улица Свободы всегда была очень неудобной для велосипедистов и родителей с колясками — они сталкивались с сильным наклоном и лестницами. Теперь сделали велодорожку, причем она отдалена от тротуара, и двухколесный транспорт никак не пересекается с пешеходами, а для отдыха на просторном бульваре поставили массивные лавочки и стильные стулья со спинками. Проект был принят по программе инициативного бюджетирования — за него проголосовали жители района.

Положить плитку и поставить малые формы было не самым сложным на улице Свободы. Администрации пришлось решать вопросы с коммерческим сектором и автолюбителями.

— Парковали автомобили прямо на тротуарах, ломали наши парковочные столбики, приходилось ставить полусферы, но это уже старое решение, которое себя изжило, — рассказывает глава Советского района Владислав Макаров. — Была продавлена плитка, после дождя стояли лужи. Нам удалось все это устранить. Также были изрисованы арки домов, поэтому мы работали с управляющими компаниями. Отработали с собственниками коммерческих помещений - не осталось ни одного не отремонтированного крыльца. Это все за внебюджетные средства.

В планах администрации — благоустроить полностью улицу Свободы от проспекта Ленина до привокзальной площади, причем с двух сторон. Сделано это будет поэтапно. Сначала благоустроили часть от проспекта Ленина. В этом году закончи ли участок от Тимирязева до Плеханова. Уже разработан проект Свободы до Евтеева. Благоустройство включило монтаж и восстановление наружного освещения, высадку 18 деревьев, почти 1,5 тысячи кустарников и обустройство газона.

КАРМАННЫЙ СКВЕР

Всего в Советском районе в 2022 году благоустраивается 30 дворов и пять общественных территорий. Далеко не всегда это крупные проспекты, которые на виду.

— Работы ведутся как на больших пространствах, так и на небольших территориях, — подчеркнула глава Челябинска Наталья Котова. — Мы считаем, что за этим будущее: крупные объекты мы благоустроим и начнем заниматься именно такими «карманными» скверами, расположенными внутри районов, чтобы и они были приведены в порядок.

В Челябинске станет больше карманных скверов, когда можно отдохнуть в тени по пути в магазин. Фото: пресс-служба Администрации.

Такой стала территория по улице Евтеева на участке от Российской до Свободы. Рабочие проложили пешеходные дорожки, на тенистой аллее расставили удобные лавочки со спинками. Депутаты Челябинской городской Думы убедились, что работы выполнены по проекту и качественно. За благоустройство этой территории также голосовали жители по инициативному бюджетированию.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Еще один заброшенный пустырь располагался прямо возле входа в детскую поликлинику. Летом мамочки с колясками пытались взобраться по холму, чтобы попасть к врачу, а зимой дети катались на тюбингах, вылетая прямо на дворовый проезд.

Много лет назад на Кузнецова, 10 работала молочная кухня, но здание уже требовало ремонта и больше походило на заброшку. Несколько лет назад по решению администрации открыли филиал детской поликлиники № 7. Теперь привели в порядок и прилегающую территорию.

Посетители детской поликлиники в поселке АМЗ с нетерпением ждали детской площадки. Фото: пресс-служба Администрации.

Вера Лобастова постоянно гуляет на новой площадке со своим малышом после посещения врача, когда надо подождать полчаса после прививки, или по пути из детского сада.

— Когда открыли здесь поликлинику, очень удобно стало, — рассказывает Вера. — На Блюхера далеко было ездить с грудничком. Здесь была большая гора - заехать невозможно с коляской, спускаться опасно, особенно зимой. Когда увидела новость, что здесь будут строить, была очень рада. В поликлинику в основном с малышами ходят.

Площадка как раз для таких. Площадка получилась небольшая, но вместила детский игровой и спортивный комплексы, игровой домик, качели и лавочки. До поликлиники сделали удобную лестницу, проложили освещение.

Большая часть объектов благоустройства в Челябинске уже сдана. Работы выполнены на 87%. 1 сентября и День города челябинцы встретят в обновленных парках и новых скверах. С первых дней и до конца работ за качеством следят депутаты Челябинской городской Думы. Благодаря постоянному контролю удалось избежать задержек поставок импортных материалов - их оперативно заменили на отечественные.

Уже в сентябре-октябре начнется формирование инициативных проектов на 2023 год. Большие перемены могут коснуться и вашего двора.

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