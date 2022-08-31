Таким Горбачева еще не видели! Фото: из архива Юрия Вишни

В центральной клинической больнице Москвы на 92-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший президент СССР Михаил Горбачев. В Челябинской области он был один раз и эта поездка оказалось очень тяжелой: поводом стала одна из самых страшных трагедий - железнодорожная катастрофа на 1710-м километре Транссибирской магистрали, под Ашой. В ней погиб 181 ребенок. В день смерти Горбачева КП-Челябинск пообщалась со свидетелем приезда последнего руководителя СССР и человеком, десятки раз бывавшим у него в кабинете - Николаем Штыревым.

В ночь на 4 июня 1989 года на железнодорожном перегоне «Аша – Улу-Теляк» взорвалась смесь, образовавшаяся из-за утечки газопровода. В этот момент там стояли два пассажирских поезда «Новосибирск — Адлер» и «Адлер — Новосибирск».

Горбачев пробыл на месте аварии недолго. Фото: Объединенный государственный архив челябинской области

Искореженные составы, сотни погибших и искалеченных, среди них невероятное множество детей – масштаб трагедии катастрофический. В правительстве создали комиссию, задача которой была оказать помощь пострадавшим и устранить последствия аварии. Ее главой назначили заместителя Председателя Совета Министров СССР Геннадия Ведерникова, челябинца. Генсек ЦК КПСС Горбачев прилетел позднее – в Уфу, оттуда на вертолете к останкам поездов.

По воспоминаниям Ведерникова, прилет Горбачева был больше для картинки. Впервые в стране катастрофа широко освещалась прессой. И таким подавленным политика еще не видел никто. Впрочем, пробыл на месте катастрофы Генсек недолго.

Когда прилетел Горбачев, начался ливень. Фото: Объединенный государственный архив челябинской области

– Побывал на месте катастрофы и генеральный — М.С. Горбачев. Правда, к железнодорожному полотну он не подходил. Берег свои нервы. Выйдя из вертолета, направился в нагой, поваленный лес. Мы — все за ним по раскисшей после дождя глине. Потрепавшись там на великую тему: «Ну, как дела?», он вернулся к вертолету и отбыл вместе с председателем Совмина. Зато в глазах простых людей в очередной раз прослыл «человеколюбивым». Ведь назавтра все газеты - и центральные, и местные — пестрели фотографиями Горбачева, сделанными вроде бы на месте катастрофы, – вспоминал через десять лет после аварии Геннадий Ведерников.

Когда вертолет Горбачева приземлился рядом с местом аварии, пошел ливень. Поэтому на сохранившихся фотографиях политик в шляпе и мокром плаще. Суммарно пробыл в Челябинской области он около полутора часов. Потом отправился в Ашинскую больницу, прогулялся по ее коридорам. На выходе его ждала толпа – прошел слух о приезде Генсека.

– И он их спрашивает: «Ну как вы живете?», а они ему - «плохо живем». Он пальцем показывает на меня и председателя облисполкома. Они, говорит, виноваты, что вы так плохо живете. Сел в машину, я с ним и поехали, – с горечью вспоминает в разговоре с КП-Челябинск Николай Штырев, в те годы Первый секретарь Челябинского обкома КПСС.

Горбачев и комиссия по устранению последствий аварии.

В машине Горбачев уверенно объявил, что в Челябинской области с куста картошки можно собирать полтора ведра урожая, а с заводами бить рекорды производства. Вот только не учел, что в регионе, увы, не черноземье, а заводы, построенные до войны, страшно устарели. Об этом ему и сказал Николай Штырев и объявил – идеи есть, нужно финансирование. Тогда Горбачев вызвал его в Москву, пообещал помочь. Закончилось это, увы, только чтением морали.

– В итоге я ушел ни с чем. И никогда никакой помощи от него не было. Я с ним встречался десятки раз и каждый раз выйдешь от него и думаешь – о чем же был разговор? Пустышка это, а не руководитель, – заявил КП-Челябинск о своих встречах Николай Штырев.

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