«Это история любви и преображения»: стоматологи «Зубного стандарта» сняли клип о том, как улыбка меняет жизнь

Иногда одна только улыбка может изменить всё. Фото: «Зубной стандарт».

Красивая улыбка делает человека увереннее в себе и счастливее, и может кардинально поменять жизнь. Это не просто слова, а реальные истории пациентов клиники «Зубной стандарт»: кто-то женился, кто-то сменил работу, а кто-то нашел свою любовь – как главная героиня клипа, который сняли в клинике. «Комсомолка» поговорила с директором стоматологии Николаем Коноваловым и главврачом Еленой Коноваловой, чтобы узнать подробности съемок.

«ТАК ПРОИСХОДИТ НА САМОМ ДЕЛЕ»

Еженедельно врачи «Зубного стандарта» собираются вместе, чтобы составить план лечения для своих пациентов. В дружеской атмосфере специалисты обмениваются опытом и делятся мнением, а еще просматривают прошлые случаи – ведь, зачастую, клиническая картина повторяется.

— Это только кажется, что все мы индивидуальны, но часто клиника схожая, — говорит Елена Коновалова. — Обсуждая случаи, мы вспомнили, что один пациент после лечения женился, другая пациентка вышла замуж, а 80-летний мужчина полностью изменил свою жизнь. Сделав улыбку идеальной, люди становятся более открытыми, общительными. И речь идет не только о внешности, но и о внутреннем преображении. Вот так и родилась идея записать песню и снять на нее клип.

В главных ролях - профессиональные актеры. Фото: «Зубной стандарт».

Как рассказал Николай Коновалов, клип – это история преображения девушки из далекой деревни, которая искала счастья в личной жизни, страдая из-за несовершенства своей улыбки. Тогда она решилась обратиться в «Зубной стандарт» за лечением, там же нашла свою любовь. На весь проект ушло около полугода – за это время была написана песня, отрепетирован танец и проведены съемки в нескольких локациях.

НАЧАЛОСЬ ВСЕ С ПЕСНИ

Изначально история должна была стать итальянской, поскольку песня о стоматологии «Зубной стандарт» была написана на мотив Bella ciao. Это народная композиция, которую исполняли участники Сопротивления в Моденских горах во время Второй мировой войны. Но выбрать музыку – это одно, а вот подобрать слова оказалось не так-то просто. Все варианты, которые предоставляли авторы, не подходили. Пока слова не написал один из давних пациентов «Зубного стандарта». Стихи идеально отразили задумку врачей и были приняты на ура без правок. Услышать эту песню можно уже сейчас – она используется в рекламе клиники на радио.

— Наш клип – это коллективное творчество, в его создании участвовали и пациенты, и доктора, — добавил Николай Коновалов.

Съемки проходили в разных локациях, одна из них - «Пороги» в Саткинском районе. Фото: «Зубной стандарт».

РЕПЕТИРОВАЛИ ТРИ МЕСЯЦА

Оказалось, что врачи и ассистенты «Зубного стандарта» не просто профессионалы своего дела, но и талантливые и одаренные люди. Они исполнили танец, который показывается на протяжении всего клипа. Как рассказала Елена Коновалова, принять участие в проекте предложили всем сотрудникам. Желающих было много, в итоге отобрали девять участников среди докторов, ассистентов и администраторов. Танец, который поставил профессиональный хореограф, репетировали почти три месяца – два-три раза в неделю танцоры по часу отрабатывали движения.

— Девчонки, конечно, вымотались на тренировках и съемках, но им все понравилось. Уже спрашивают, когда будем снимать продолжение, — говорит Елена Коновалова.

Среди сотрудников было много желающих принять участие в проекте. Фото: «Зубной стандарт».

Клип снимали в нескольких локациях. Одна из них – урочище «Пороги» неподалеку от Сатки. Именно здесь, в небольшом селе по сюжету живет главная героиня (ее играет челябинская артистка театра). Большую часть клипа режиссер из Челябинска Александр Лебедев решил снимать в клинике «Зубной стандарт», чтобы показать, как строится работа в стоматологии. Это была еще одна задача – показать, как идет процесс диагностики, планирования лечения и его презентации. Не во всех клиниках эта работа проводится одинаково. Зрители смогут увидеть и современное оборудование, и возможности «Зубного стандарта». Кстати, специально для съемок врачи сделали два макета – плохих зубов и идеальных, которые героиня получила после лечения.

— Но главное в клипе – это эмоция, которая говорит: измениться внешне и внутреннее – реально, — говорит Елена Коновалова.

Врачи, ассистенты, администраторы - все с нетерпением ждут продолжения клипа. Фото: «Зубной стандарт».

По словам Николая Коновалова, съемки клипа – это интересный опыт, который позволил окунуться в жизнь кинематографии, посмотреть на всю актерскую кухню изнутри.

— Уже есть мысль снять продолжение, — говорит Николай Коновалов. – Возможно, в дальнейшем это будет история уже о детях главной героини.

Премьера клипа «Зубного стандарта» состоялась 3 сентября в ЦПКиО им. Гагарина на закрытии сезона «КиноЛета» радио «Олимп». Предлагаем посмотреть видео и читателям «Комсомольской правды-Челябинск».

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