Сильнейшие легкоатлеты встретились в Челябинске

Челябинск устроил всем любителям спорта незабываемый праздник. Фото: пресс-служба губернатора.

Самые знаковые для России соревнования 2022 года прошли в Челябинске. Первая Всероссийская спартакиада стартовала 10 августа в 12 регионах России. Челябинской области выпала честь встречать лучших легкоатлетов. На стадионе имени Елена Елесиной более 400 спортсменов разыграли 46 комплектов наград.

— Самое главное, что Федерация легкой атлетики доверила нам проведение этих стартов, — отметил губернатор Алексей Текслер. — В Челябинской области очень любят легкую атлетику. У нас есть и олимпийские чемпионы, и чемпионы мира. Уверен, что вместе с такими стартами будет подрастать наша молодежь. Это будет мотивировать юных спортсменов на достижение самых высоких результатов. Мы будем создавать все условия.

Вместе с Алексеем Текслером открывать и проводить соревнования приехали олимпийская чемпионка, президент Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова, олимпийский чемпион, спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский. До главных соревнований они несколько раз посещали регион и проводили соревнования.

Даже внезапный ливень не испортил праздничное настроение спортсменам и болельщикам. Фото: пресс-служба губернатора.

— Еще в 2020 году Алексей Леонидович Текслер помог нам провести Чемпионат страны, — рассказал олимпийский чемпион Юрий Борзаковский. — Это был лучший Чемпионат — это я могу бесспорно заявить. Поэтому мы вообще без всякой оговорки решили проводить здесь спартакиаду. Челябинск всегда отличатся проведением соревнований на высоком уровне, здесь прекрасная команда судей.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ТРАДИЦИИ

В турнире в Челябинске приняли участие звезды мировой и российской легкой атлетики, а также начинающие перспективные спортсмены, которым уже сейчас нужна конкуренция мирового уровня.

Снежана Трофимец приехала из Москвы и в первый же день соревнований взяла золото Всероссийской спартакиады в толкании ядра. Ее тренер Светлана Пестрецова, признается, Всероссийская спартакиада напомнила ей Всесоюзные соревнования ощущением праздника.

— Спартакиада — это сейчас поддержка спортсменов и всей страны, — говорит Татьяна Пестрецова. — Челябинск всегда хорошо принимал, и стадион ваш всем нравится. Каждый год к вам приезжаем то с детьми, то со взрослыми. Всегда на высшем уровне.

Всероссийская спартакиада — далеко не последние крупные соревнования по легкой атлетике в Челябинске. Уже принято решение о проведении чемпионата России в 2023 году.

Губернатор Алексей Текслер расширяет возможности региона для занятий этим видом спорта. В Сосновском районе открылся спорткомплекс «Олимп» с площадками для занятий легкой атлетикой. В рамках государственно-частного партнерства в Челябинске появится крытый футбольно-легкоатлетический манеж. Развивается площадка стадиона имени Елены Елесиной.

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