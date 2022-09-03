Вооруженная Ирина Текслер, зеленый мишка и верблюд: яркие фото с Общественно-политического вернисажа в Челябинске

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В перке имени Гагарина в Челябинске 3 сентября состоялся Общественно-политический вернисаж. Он стал одним из первых событий праздничного марафона к Дню города.

Вернисаж посетила супруга губернатора Ирина Текслер

В вернисаже по традиции участвовали общественные организации, благотворительные фонды и представители политических партий.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Взрослые и дети осваивали новые умения на всевозможных мастер-классах, посетители парка понаблюдали за показательными выступлениями спортсменов и шоу танцоров, послушали музыкантов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А еще желающие смогли получить правовую консультацию и даже сделать прививку от коронавируса в мобильном пункте вакцинации.

Мэр Челябинска Наталья Котова посетила вернисаж Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Многие челябинцы получили также книги от Издательского дома «Комсомольская правда», которые раздавали участницы Координационного совета женщин.

Для гостей устроили мастер-классы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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