Вооруженная Ирина Текслер, зеленый мишка и верблюд: яркие фото с Общественно-политического вернисажа в Челябинске

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В перке имени Гагарина в Челябинске 3 сентября состоялся Общественно-политический вернисаж. Он стал одним из первых событий праздничного марафона к Дню города.
Вернисаж посетила супруга губернатора Ирина Текслер
В вернисаже по традиции участвовали общественные организации, благотворительные фонды и представители политических партий.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Взрослые и дети осваивали новые умения на всевозможных мастер-классах, посетители парка понаблюдали за показательными выступлениями спортсменов и шоу танцоров, послушали музыкантов.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А еще желающие смогли получить правовую консультацию и даже сделать прививку от коронавируса в мобильном пункте вакцинации.
Мэр Челябинска Наталья Котова посетила вернисаж
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Многие челябинцы получили также книги от Издательского дома «Комсомольская правда», которые раздавали участницы Координационного совета женщин.
Для гостей устроили мастер-классы
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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