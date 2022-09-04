Тысячи горожан загадали желания: в Челябинске прошел фестиваль водных фонариков

На фестиваль пришли около трех тысяч челябинцев Фото: Администрация Челябинска

Накануне вечером, 3 сентября, прошел фестиваль водных фонариков «Челябинск загадывает желание». На городской пляж пришли около трех тысяч горожан, которые запустили в Шершневское водохранилище свои самые заветные мечты.

Фото: Администрация Челябинска

Фото: Администрация Челябинска

Фото: Администрация Челябинска

Фото: Администрация Челябинска

К сожалению, из-за сильного ветра полноценного запуска огоньков не получилось — фонарики то и дело прибивало к берегу. Но позитивный настрой челябинцев никуда не делся, и ощущение праздника сохранилось.

Фото: Администрация Челябинска

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

В социальных сетях возникли вопросы к экологичности фестиваля, но в администрации города заверили, что береговую линию полностью очистили.

— Сразу после завершения фестиваля водных огней «Челябинск загадывает желание» акватория Шершневского водохранилища в районе пляжа «Городской» очищена от фонариков, — уточнили в мэрии Челябинска.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

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