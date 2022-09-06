Лучшее время, чтобы записать ребенка на английский

Фото: PlanetEnglish

Вот уже неделя, как началась школа. Ребята открыли новые хрустящие учебники и начали заполнять аккуратным почерком первые страницы в новых тетрадях.

Расписание уроков скинуто в родительский чат — а значит, самое время заняться планированием допзанятий.

Более 5 000 мам в Челябинске выбирают занятия английским. Кто-то хочет подтянуть знания для школы, а кто-то просто учит “на будущее”. Как ни крути, все родители знают: английский точно пригодится.

1 000 рублей в подарок от PlanetEnglish!

Фото: PlanetEnglish

Школа английского PlanetEnglish в сентябре, в честь Дня знаний, дарит щедрый подарок всем школьникам Челябинска и Копейска.

Только сейчас можно получить 1 000 рублей на обучение в PlanetEnglish. Все, что нужно сделать для этого — просто оставить заявку на сайте.

“Ходили к репетитору, толку ноль…”

Иногда родители выбирают курсы английского по принципу “что ближе к дому”. Или полагаются на “знакомого” репетитора — племянницу двоюродного брата подруги, которая учится на инязе.

Фото: PlanetEnglish

И ребенок начинает заниматься английским. Но проходит месяц, другой, третий — а в дневнике вместо привычных “4-5” начинают мелькать “тройки”. Чем же он занимается?

Дело в том, что 99% курсов и репетиторов учат одинаково. Берут стандартный учебник (например, кембриджского издательства) и учат всех по нему. И получается “среднее по палате” - гимназистка Маша зевает от скуки, а троечник Вася так и не понял Present Simple. И вроде бы все занимаются английским, а толку - ноль.

В PlanetEnglish учат заметно по-другому!

В PlanetEnglish знают: английский бывает разный. Педагогам здесь важно — хочет ваш ребенок свободно говорить по-английски или ему нужно только подтянуть оценку в школе. От цели вашего ребенка и будут строить курс обучения, чтобы достичь самого высокого результата.

Фото: PlanetEnglish

Курс PlanetEnglish Future: для ребят, которые хотят свободно говорить по-английски!

Курс построен на коммуникативной программе Оксфордского университета. Буквально с первых занятий дети учатся общаться целыми фразами на английском, а потом постепенно полностью переходят на английскую речь. Много говорения и аудирования, расширенная лексика. Для практики - иностранный преподаватель и яркие мероприятия и праздники на английском каждый месяц

Курс PlanetEnglish 5: чтобы в школе были пятерки!

Этот курс подходит ребятам, которым нужна помощь со школьным английским, необходимо улучшить оценку в школе. Большое внимание на занятиях уделяют грамматике, лексике и чтению. А еще - мотивации ребят, чтобы школьники бежали на уроки с радостью (а не как в школу).

Фото: PlanetEnglish

Каждый урок ребята разбираем сложную тему. Для решения проблем с домашним заданием (и для спокойных вечеров мамы :) - возможность обсудить конкретное домашнее задание с преподавателем.

Курс PlanetEnglish One: английский по выходным для занятых детей и их родителей!

Если ребенок увлечен своим хобби (плавание, скалолазание, музыка, рисование и т.д.), но английский ему тоже нужен, то вам подойдет курс PlanetEnglish One. Курс построен по специальной программе, разработанной методистами PE. Особенность курса - занятия 1 раз в неделю (3 академических часа) по выходным. Так занятой ребенок или занятая мама легко смогут встроить английский в плотное расписание.

Фото: PlanetEnglish

Оставьте заявку. Сейчас

В сентябре PlanetEnglish дарит каждому новому студенту 1 000 рублей. Оставьте заявку сейчас, чтобы начать учить английский на самых выгодных условиях в году!

Переходите на сайт ПланетаАнглийского.рф, позвоните по номеру (351) 24-000-34, напишите в WhatsApp, Telegram или группу «ВКонтакте».