«Готовилась к беременности и узнала, что ВИЧ-положительная»: как живут челябинки с опасным вирусом

Проходить тест на ВИЧ нужно каждые полгода. Фото: Архив "КП"

В Челябинской области получают терапию более 26 тысяч человек в ВИЧ. За каждой из этих цифр скрывается своя история. Кто-то будет отрицать существование этого диагноза, а кто-то начнет вовремя лечиться и продолжит жить полной жизнью. Именно такие девушки рассказали КП-Челябинск о том, как живут с ВИЧ-положительным статусом, почему скрывают имена и какие мифы бесят.

ГОТОВИЛАСЬ К БЕРЕМЕННОСТИ

Евгения – красивая девушка с яркими глазами и милой улыбкой. Она с радостью идет на контакт и любит помогать людям. Но пару лет назад Женя узнала, что у нее ВИЧ.

В 2019 году девушка готовилась к беременности. Начала со сдачи анализов. Тогда и узнала о своем положительном ВИЧ-статусе.

– Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Меня охватили паника, страх неизвестности и смерти, – рассказывает Женя.

В интернете девушка нашла фонд «Источник Надежды». Там ей помогли сделать экспресс-тест, он оказался положительным. Равный консультант – человек с ВИЧ, который принял свой статус и научился с ним жить, оказывал Жене психологическую поддержку.

– Консультант рассказывал, что с этим живут. Но на тот момент я ничего не слышала. Свой положительный статус принимала долго, – отмечает Евгения.

На тот момент Женя уже была замужем. У ее супруга тест на ВИЧ оказался отрицательным, он здоров. Мужчина старается всячески поддерживать жену и помогать ей. Хотя, где и как заразилась Женя до сих пор не знает.

– Моя жизнь сильно поменялась. Я принимаю терапию каждый день, посещаю центр по профилактике и борьбе со СПИДом, каждые три месяца сдаю анализы. Добилась неопределяемой вирусной нагрузки, что очень важно, – рассказывает Женя.

Девушка поет, танцует, путешествует, дружит и любит, как и все люди. Она уверена, ВИЧ – не приговор. Сейчас Евгения работает в благотворительном фонде «Источник Надежды» и помогает людям с ВИЧ. Но историю девушка попросила опубликовать не от ее имени.

– Все еще не всем могу об этом рассказать. Люди, не осведомленные об этой болезни, испытывают страх. Существует много ошибочных мнений. Общество не осведомлено о проблеме ВИЧ, – объясняет Женя.

– Какие мифы раздражают?

– Что люди умирают от терапии, что ВИЧ передается через укусы и при поцелуях. Миф, что женщина не может иметь здоровых детей. А ведь человек живет абсолютно такую же жизнь, как и без ВИЧ.

ОКАЗАЛОСЬ, ОН ЕЩЕ И ВИЧ-ДИССИДЕНТ

Алина – яркая брюнетка с большими глазами и аккуратными чертами лица. Она все время куда-то бежит и торопится, уже больше года не пьет алкоголь и меняет свою жизнь к лучшему. Встретив ее на улице, я бы и не подумала, что у нее ВИЧ.

После Нового года Алина сильно заболела: поднялась высокая температура, была сильная слабость, а из-за боли в горле девушка не могла разговаривать. Таблетки уже не помогали, поэтому девушка вызвала скорую помощь. Приехавшего врача смутили пятнышки на животе у пациентки. Алину госпитализировали.

− Прокололи антибиотиками, мне стало лучше. Когда пришел на осмотр врач, я у него спросила: что со мной случилось? Лежу тут почти две недели и не знаю свой диагноз. Он сказал на всю палату: «Так у вас ВИЧ», − вспоминает с дрожью девушка.

Так тяжело на обычную простуду организм Алины среагировал именно из-за ВИЧ-инфекции. Так случайно она узнала о своем ВИЧ-статусе. Правда, сразу не поверила, не хотела в это верить.

− Меня на следующий день выписали. Я была возмущена, что мне сообщают о таком диагнозе прилюдно. Но думала, что это какая-то ошибка. После больницы побежала в Инвитро сдавать анонимный анализ на ВИЧ. Но поехать за ним не смогла, было очень страшно. До последнего надеялась, что у меня ничего нет, что это происходит не со мной, − признается Алина.

Девушка отправила за результатами анализа свою подругу. Благо они похожи и тест был анонимный. После этого Алина несколько дней ее избегала и везде блокировала, так страшно было, что диагноз подтвердится.

− В итоге через несколько дней она со мной поговорила, сказала, что подтвердился результат. У меня был очень большой шок. Это не передать словами. Была истерика, не хотелось жить.

Сначала Алина не сказала, как об этом сообщить близким. В итоге маме написала в соцсетях, когда та была в соседней комнате. Мама переживала по поводу работы и попросила, главное, принимать терапию и не пускать болезнь на самотек.

Знакомый посоветовал Алине обратиться в фонд «Источник Надежды». Девушка поговорила с равным консультантом, и стало легче. После этого сразу начала проходить комиссию, чтобы получать терапию.

− Начала ломать голову, как я могла заразиться. Наркотики не употребляла, получается, только половым путем. У меня тогда начинались отношения с молодым человеком. С ним был незащищенный контакт, он утверждал, что здоров. От него я и заразилась. Как выяснилось, он оказался еще и ВИЧ-диссидентом. Мало того, что он не признавал вообще ВИЧ как диагноз, отрицал, что он у него и не говорил об этом своим партнерам. Нас свела судьба с его бывшей женой, она давно болеет ВИЧ. И он давно болеет ВИЧ, и никогда не проходил терапию. А если бы принимал лечение, ни меня, ни жену не заразил, − отмечает девушка. − Когда я ему позвонила и сказала, что у меня ВИЧ, он говорит: «Как такое может быть? Я здоров». Предложила ему провериться, а он все это отрицал. Еле как уговорила его сдать экспресс-тест, который оказался положительным. Но он до последнего говорил, что это все фигня. В общем, нас с ним судьба развела. Я ни в СПИД-центре, нигде не сказала, что именно он меня заразил. Знаю, что он сейчас сидит. Карма его накрыла.

ВИЧ изменил жизнь Алины. Но отмечает девушка только положительные перемены. Например, отказалась от алкоголя. Да и в целом образ жизнь изменила.

У молодого человека Алины тоже положительный ВИЧ-статус. Пара принимает терапию и помогает людям с ВИЧ. Конечно, девушка успела и обжечься. Однажды, когда сообщила парню о своем ВИЧ-статусе, он добавил ее в черный список.

− В свободное время занимаюсь собой, хожу на процедуры женские, развиваюсь, начала вести свой блог. Рассказываю там о своей жизни, ни от кого не скрываю, что у меня был гепатит C, я его пролечила. Но о своем ВИЧ-статусе я не говорю открыто, − признается Алина.

− Почему?

− А для чего это говорить? На работе, если подопечным нужно принять диагноз, говорю, что я такая же и с этим справилась. А говорить в открытую зачем? Да и не все родственники у меня знают, пока не считаю нужным это говорить. Пока не готова открывать свой статус. Все думают, что ВИЧ их не коснется, обойдет их стороной. Я убедилась на себе, что ВИЧ может заболеть абсолютно любой человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru