В Челябинске недовольный пассажир разбил лобовое стекло троллейбуса

Фото: Нетипичный Челябинск / Vk.com

В Челябинске пассажир разбил лобовое стекло троллейбуса №5. Как рассказывают очевидцы, мужчина разозлился из-за отказа открыть дверь на светофоре. Он вышел на остановке ТК «Кольцо» и бросил бутылку в лобовое стекло, за которым находилось сидение водителя. После этого мужчина зашел в расположенный неподалеку торговый комплекс.

— Его задержали в ТК «Кольцо» возле [магазина] «Spar». Он там орал как резаный. Четверо полицейских его скрутили, — рассказал очевидец в группе «Нетипичный Челябинск» во «ВКонтакте».

В ГУ МВД по Челябинской области информацию о произошедшем подтвердили. По данным ведомства, всего было двое нарушителей.

— Сотрудниками полиции установлены и задержаны нарушители, разбившие лобовое стекло троллейбуса № 5. Оба участника конфликта установлены в короткие сроки сотрудниками наружных служб (ДПС И ППСП), — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — В настоящее время нарушители доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и установления роли каждого из них в совершении правонарушения.

В начале года в Челябинске закидали камнями трамвай возле остановки «ЗЭМ». Пассажиры были перепуганы, но никто из них не пострадал.

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