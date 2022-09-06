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Общество6 сентября 2022 4:18

Открытия в День знаний: в Челябинской области 1 сентября заработали три новые школы

Образовательные учреждения открылись в Верхнеуральске, Кунашаке и Миассе
Ольга ЩАПИНА
Алексей Текслер поздравил жителей Кунашака с открытием новой школы. Фото: пресс-служба губернатора.

Алексей Текслер поздравил жителей Кунашака с открытием новой школы. Фото: пресс-служба губернатора.

Новый учебный год стал стартом для серьезных начинаний в Челябинской области. Впервые на торжественных линейках подняли флаг Российской Федерации и прозвучал гимн, в классы вернулись «беседы о главном». В нескольких школах региона День знаний прошел впервые. Так, образовательный центр №7 в микрорайоне «Академ» в Челябинске начал работу еще в феврале 2022 года, но первая линейка прошла только сейчас. Первого сентября новые школы открылись и в области — в Верхнеуральске, Кунашаке и Миассе.

Праздничную линейку в Кунашакском районе посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Это большой, важный день в жизни района, — отметил Алексей Текслер. — Я помню, как в 2019 году мы вместе принимали решение. Очень рад, что все те планы, решения, которые мы принимали, воплотились в жизнь, и сегодня мы открыли двери этой замечательной школы, где созданы все условия для учебы и спорта.

НОВАЯ ШКОЛА — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Открытие школы в Кунашаке стало большим событием для многих семей, которые в течение двух лет наблюдали за строительством.

В новом здании учатся 700 детей с 5-го по 11-й класс. При этом старое помещение осталась для начальных классов. Теперь всем детям не приходится ютиться в одном здании, а можно ходить на уроки только первую смену.

Дина Казеева — учитель иностранных языков, ее сын пока занимается в начальной школе старого здания. А сама она вместе с родным 6-ым «Г» переехала в новую школу.

— Как мы готовились к этому дню, и как быстро он прошел, — делится впечатлениями педагог. — Не хватит слов, чтобы выразить благодарность за такой колоссальный вклад в образование Кунашака, в образование наших детей. За 2 года отстроить и ввести в эксплуатацию здание школы — это огромное количество усилий и средств. Это не просто классы с досками и партами, это специализированные учебные кабинеты, интерактивное оборудование в каждом кабинете, это комфортные условия для занятий, что, несомненно, обеспечит качественное образование.

Учитель иностранного языка Дина Казеева встречает новоселье вместе со своим классом.

Учитель иностранного языка Дина Казеева встречает новоселье вместе со своим классом.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Школу в Кунашаке построили по госпрограмме «Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях» нацпроекта «Образование». В 2019 году решение принял губернатор Алексей Текслер, а 1 сентября он убедился, насколько это было своевременно. У детей появились просторные классы и больше возможностей для дополнительного образования. В новой школе построили два спортивных зала, столовую с пищеблоком, лингафонные кабинеты, лаборатории по физике, химии и биологии, на улице — стадион с беговой дорожкой и искусственным покрытием.

Еще одна школа на 500 мест открылась в Верхнеуральске. Старое здание было построено еще в XIX веке без пищеблока и спортзала. Теперь дети обеспечены современной техникой, новой библиотекой, столовой, а учителя набирают группы продленного дня.

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ВУЗА

Новая школа вместе с детским садом открылась в Миассе. Микрорайон «М» продолжает застраиваться подобно челябинскому «Академу», «Парковому» или «Ньютону», и живут здесь в основном семьи с детьми. И ждали в Миассе новое учреждение не меньше, чем в мегаполисе. Татьяна Мошкалева перевела свою дочь в 7-й класс и поделилась впечатлениями.

— Однозначно, новая школа была нужна, — рассказывает Татьяна. — Понравилось, что много молодых активных учителей, много мужчин-преподавателей. Прошли только первые дни занятий, и я увидела интерактивную доску без мела, где можно писать руками — это меня потрясло. Также обещают открыть фитнес для девочек.

Образовательный центр в Миассе объединил школу, детский сад и кружковые занятия. Фото: минобрнауки Челябинской области.

Образовательный центр в Миассе объединил школу, детский сад и кружковые занятия. Фото: минобрнауки Челябинской области.

Образовательный центр Миасса включает школу и детский сад. Он рассчитан на 640 школьников и 160 дошкольников. Большое здание позволяет учиться только в первую смену с полноценными выходными. Оборудованы классы для дополнительных технических занятий, открыты спортивные залы для волейбола, баскетбола, тенниса, гимнастики.

— Образовательный центр Миасса — это не только новая школа, это и новое содержание, — прокомментировала во время церемонии открытия центра первый вице-губернатор Ирина Гехт. — Вы видели кабинет технологии для девочек, где они смогут попробовать себя в роли модельеров. Это навык, стиль, это на самом деле то, что сегодня востребовано молодежью. Конечно, и IT-технологии, и классный садик. Все это — результат синергии власти и бизнеса. Группа компаний «Папилон» взялась за этот проект, создала концепцию — «от рождения до вуза.

До конца года в Челябинской области откроются еще три новые школы. Строительные работы завершаются в поселках Сосновского района, в копейском поселке Тугайкуль.

КСТАТИ

Новый рывок произошел в развитии дополнительного образования школьников в Челябинской области. В просторных зданиях новых школ сразу же появляются кружки и секции, представительства открывают профессиональные спортивные клубы. За последние три года в регионе открыты 44 «Точки роста» — центры естественнонаучного и гуманитарного профилей в сельских школах и малых городах.

1 сентября распахнули двери «IT-кубы» в Магнитогорске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске. Площадки для цифрового образования детей продолжают работать в Миассе, Сатке и Южноуральске.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— В целом порядка 20 школ мы строим в области и начнем строить в ближайшее время. Востребованность большая, старые школы не всегда дают возможность обеспечить работу в первую смену. Также высокая потребность имеется в новых микрорайонах Челябинска и в Магнитогорске. Новый учебный год начался во всех школах, там где и был запланирован. Все надзорные инстанции подтвердили полную готовность нашего региона к началу нового учебного года.

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ОбразованиеОбразование: Наша новая школа