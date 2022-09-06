Открытия в День знаний: в Челябинской области 1 сентября заработали три новые школы

Алексей Текслер поздравил жителей Кунашака с открытием новой школы. Фото: пресс-служба губернатора.

Новый учебный год стал стартом для серьезных начинаний в Челябинской области. Впервые на торжественных линейках подняли флаг Российской Федерации и прозвучал гимн, в классы вернулись «беседы о главном». В нескольких школах региона День знаний прошел впервые. Так, образовательный центр №7 в микрорайоне «Академ» в Челябинске начал работу еще в феврале 2022 года, но первая линейка прошла только сейчас. Первого сентября новые школы открылись и в области — в Верхнеуральске, Кунашаке и Миассе.

Праздничную линейку в Кунашакском районе посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Это большой, важный день в жизни района, — отметил Алексей Текслер. — Я помню, как в 2019 году мы вместе принимали решение. Очень рад, что все те планы, решения, которые мы принимали, воплотились в жизнь, и сегодня мы открыли двери этой замечательной школы, где созданы все условия для учебы и спорта.

НОВАЯ ШКОЛА — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Открытие школы в Кунашаке стало большим событием для многих семей, которые в течение двух лет наблюдали за строительством.

В новом здании учатся 700 детей с 5-го по 11-й класс. При этом старое помещение осталась для начальных классов. Теперь всем детям не приходится ютиться в одном здании, а можно ходить на уроки только первую смену.

Дина Казеева — учитель иностранных языков, ее сын пока занимается в начальной школе старого здания. А сама она вместе с родным 6-ым «Г» переехала в новую школу.

— Как мы готовились к этому дню, и как быстро он прошел, — делится впечатлениями педагог. — Не хватит слов, чтобы выразить благодарность за такой колоссальный вклад в образование Кунашака, в образование наших детей. За 2 года отстроить и ввести в эксплуатацию здание школы — это огромное количество усилий и средств. Это не просто классы с досками и партами, это специализированные учебные кабинеты, интерактивное оборудование в каждом кабинете, это комфортные условия для занятий, что, несомненно, обеспечит качественное образование.

Учитель иностранного языка Дина Казеева встречает новоселье вместе со своим классом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Школу в Кунашаке построили по госпрограмме «Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях» нацпроекта «Образование». В 2019 году решение принял губернатор Алексей Текслер, а 1 сентября он убедился, насколько это было своевременно. У детей появились просторные классы и больше возможностей для дополнительного образования. В новой школе построили два спортивных зала, столовую с пищеблоком, лингафонные кабинеты, лаборатории по физике, химии и биологии, на улице — стадион с беговой дорожкой и искусственным покрытием.

Еще одна школа на 500 мест открылась в Верхнеуральске. Старое здание было построено еще в XIX веке без пищеблока и спортзала. Теперь дети обеспечены современной техникой, новой библиотекой, столовой, а учителя набирают группы продленного дня.

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ВУЗА

Новая школа вместе с детским садом открылась в Миассе. Микрорайон «М» продолжает застраиваться подобно челябинскому «Академу», «Парковому» или «Ньютону», и живут здесь в основном семьи с детьми. И ждали в Миассе новое учреждение не меньше, чем в мегаполисе. Татьяна Мошкалева перевела свою дочь в 7-й класс и поделилась впечатлениями.

— Однозначно, новая школа была нужна, — рассказывает Татьяна. — Понравилось, что много молодых активных учителей, много мужчин-преподавателей. Прошли только первые дни занятий, и я увидела интерактивную доску без мела, где можно писать руками — это меня потрясло. Также обещают открыть фитнес для девочек.

Образовательный центр в Миассе объединил школу, детский сад и кружковые занятия. Фото: минобрнауки Челябинской области.

Образовательный центр Миасса включает школу и детский сад. Он рассчитан на 640 школьников и 160 дошкольников. Большое здание позволяет учиться только в первую смену с полноценными выходными. Оборудованы классы для дополнительных технических занятий, открыты спортивные залы для волейбола, баскетбола, тенниса, гимнастики.

— Образовательный центр Миасса — это не только новая школа, это и новое содержание, — прокомментировала во время церемонии открытия центра первый вице-губернатор Ирина Гехт. — Вы видели кабинет технологии для девочек, где они смогут попробовать себя в роли модельеров. Это навык, стиль, это на самом деле то, что сегодня востребовано молодежью. Конечно, и IT-технологии, и классный садик. Все это — результат синергии власти и бизнеса. Группа компаний «Папилон» взялась за этот проект, создала концепцию — «от рождения до вуза.

До конца года в Челябинской области откроются еще три новые школы. Строительные работы завершаются в поселках Сосновского района, в копейском поселке Тугайкуль.

КСТАТИ

Новый рывок произошел в развитии дополнительного образования школьников в Челябинской области. В просторных зданиях новых школ сразу же появляются кружки и секции, представительства открывают профессиональные спортивные клубы. За последние три года в регионе открыты 44 «Точки роста» — центры естественнонаучного и гуманитарного профилей в сельских школах и малых городах.

1 сентября распахнули двери «IT-кубы» в Магнитогорске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске. Площадки для цифрового образования детей продолжают работать в Миассе, Сатке и Южноуральске.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— В целом порядка 20 школ мы строим в области и начнем строить в ближайшее время. Востребованность большая, старые школы не всегда дают возможность обеспечить работу в первую смену. Также высокая потребность имеется в новых микрорайонах Челябинска и в Магнитогорске. Новый учебный год начался во всех школах, там где и был запланирован. Все надзорные инстанции подтвердили полную готовность нашего региона к началу нового учебного года.

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