Кто такой старец, предсказавший третью мировую войну и будущее России, и насколько он реален

В сети фотографий якобы умершего старца нет. Фото: Александр КОЦ

Старец-пилигрим Ефрем предсказал страшное будущее мира - третью мировую войну, «могилы до горизонта», ядерный удар по Киеву и Львову и объединение государств. Православным, по его совету, нужно объединиться и «крепко» молиться, а народу России даже придется сразиться в боях с войсками Сатаны. После этого страна вырастет и к ней присоединятся еще шесть.

«Прочел анафему Украине»

Впервые информация о загадочном старце появилась в соцсетях и чатах прихожан монастырей в 2017 году. В публикациях Ефрема называли «очень почитаемым и известным в СНГ пилигримом», который якобы отлучил от церкви и проклял целую страну – Украину. Страшно представить, какой силы и влиятельности это должен был быть человек, если он мог сделать то, на что не решались даже самые радикальные представители православия вроде отца Сергия. А он, между прочим, целый монастырь захватывал и бросал вызов Патриарху Кириллу.

Но больше всего передавались пророчества о будущем России. Со ссылкой на старца, передавали друг другу слова о том, что страна пройдет все испытания и даже станет больше, прирастя Молдавией, Белоруссией, Казахстаном, бывшей Украиной и еще двумя территориями.

Но кто же такой этот старец Ефрем? В разных публикациях жизнь Ефрема обрастала новыми подробностями. Где-то говорилось, что в 1941 году всю его семью убили фашисты, после чего он начал скитаться по всем монастырям СССР. Где-то шла речь о монахе из Украины, который после Майдана в 2014 покинул ее навсегда. Но сходились «журналисты» в одном – Ефрем за Россию и против бесовского запада.

Потом про Ефрема слышно не было. Странствовал, наверное, громких вещей не говорил, предсказаний не делал. «Изрек» новое пророчество он в январе 2022 года . В этот раз даже точной цитаты нигде не сохранилась. Но тогда он пообещал, что режим президента Владимира Зеленского падет в считанные недели, а за ним наступит и крах украинского государства.

Предполагается, что старец осел где-то в Кунашакском районе Челябинской области. Общался с приютившей его семьей, делился мыслями, гулял по лесам и полям. Людям он говорил, что скоро России придется сразиться в боях и посланниками Сатаны. А потом умер во сне.

«Ничего о таком не слышали»

Казалось бы – прекрасная история об удивительном человеке. Но нет ни одного интервью с ним, ни одного видео и даже размазанной фотографии. Более того – в Челябинской епархии о нем никто ничего не слышал.

– Впервые слышим о таком, – сообщили в пресс-службе Епархии.

Отец Игорь Шестаков тоже никогда не слышал о спрашиваемом старце.

Есть еще важная деталь. Кунашакский район совсем небольшой, в нем живет в большей степени татаро-башкирское население. И если бы туда прибыл и жил там «известный во всем СНГ» старец, то о нем бы знали.

– Нет, ничего подобного не слышали. Предполагаем, что и не было никакого старца, иначе в нашем маленьком районе о нем стало бы всем известно, – коротко и емко ответили КП-Челябинск в администрации Кунашакского района.

Возможно, история Ефрема – это выдуманная в погоне за трафиком байка, в которой используется имя двух реально существовавших людей: Ефрема Аризонского и отца Ефрема, игумена Афонского Ватопедского монастыря. Первый тоже известен яркими пророчествами о судьбе мира. Правда, умер он в 2019 году и не в России, а в США.

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