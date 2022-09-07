Челябинец не убрал елку с Нового года и вспомнил о ней в сентябре: вот что стало с деревом

В феврале пивовар спилил макушку у елки Фото: Илья Ротенберг

Челябинский пивовар Илья Ройтенберг все еще не убрал елку после Нового года. Об этом бизнесмен рассказал на своей страничке «ВКонтакте». Ройтенберг поделился фотографией новогоднего деревца, которое все еще стоит в его доме. Хотя на дворе уже сентябрь.

— И только сейчас, вернувшись из сада, я вспомнил, что елку-то я не убрал. Так круто сохранилась, — пишет пивовар. — Зачем только в феврале макушку спилил!

Ройтенберг добавил, что елку покупал в строительном гипермаркете, а туда она была привезена из Дании или Нидерландов. Сейчас предприниматель гадает о ее дальнейшей судьбе:

— Пилить или не пилить, жечь или не жечь. Вот в чем вопрос.

Учитывая, что через несколько месяцев нужно будет ставить новую елку, а эта вполне себе неплохо сохранилась, можно уже и не убирать. Только макушку обратно приделать.

Илья Ройтенберг является председателем Союза пивоваров Южного Урала. Ему принадлежат пивоварня и ресторан в Челябинске. У бизнесмена имеется множество наград за его деятельность, в 2017 году он и вовсе получил звание «Человек года» за самое яркое событие в сфере внутреннего туризма — организацию «Фестиваля народных напитков на Южном Урале».

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