«И этим дышим»: в Златоусте едкий дым от завода накрывает детский сад и жилые дома

И это - еще не пиковый выброс. Фото: Читатель КП-Челябинск

В Златоусте Челябинской области предприятие по обработке металла портит жизнь малышам из детского сада и жителям домов, которые находятся в нескольких домах от завода. Над производством возвышается труба, из которой постоянно валит пахучий дым. Он опускается на игровые площадки и поднимается в окна квартир. По странному совпадению у жителей квартала начинается странный кашель, а на мебели и подоконниках за считанные часы появляется слой сажи.

В КП-Челябинск с просьбой обратить внимание на ситуацию обратилась читательница, окна которой выходят на детский сад №38 и находящийся в нескольких метрах от него завод. В подтверждение своих слов она прислала фото и видео с густым дымом, закрывающим обзор.

– Так и живем в квартале Матросова. Дым стоит круглые сутки, дети в нем гуляют. И этим дышим, – пожаловалась женщина.

Детский сад находится в низине. Поэтому дыма там скапливается особенно много. Воспитатели говорят, что детям пока глаз не щиплет, но пахнет неприятно, будто вся таблица Менделеева в воздухе оказалась. И малыши на вонь тоже жалуются.

– Все окна, подоконники, оборудование – все покрыто сажей. Конечно, это мешает даже с детьми гулять. И жители района жалуются, что у них открывается кашель, а у астматиков болезнь обостряется, – рассказала Светлана Казанцева, житель района и работник сада.

Ничего удивительного, что жители квартала и работники детсада и родителей малышей обращаются во все инстанции. Поэтому предприятием уже интересовалась полиция, а ситуация взяла на контроль администрация Златоуста.

– Администрацией и министерством экологии проводится работа по приостановлению деятельности данного предприятия. Все в рамках правового поля будет сделано, сейчас дается оценка. Администрация на связи с инициативной группой и жителями, – сообщили в администрации Златоуста.

Пока предприятие работает в полную мощь, а люди «наслаждаются» ароматом выбросов утром, в обед и вечером.

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