Убегал и раньше: СК проверит обстоятельства исчезновения мальчика в Курганской области

Мальчика искали полицейские и волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 7 сентября, в Курганской области завершили поиски 13-летнего мальчика, который ушел из дома и пропал. Ребенка потеряли накануне. К поискам подключилась полиция и отряд «ЛизаАлерт». К счастью, его удалось найти, с мальчиком все в порядке.

— Найден, жив, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Известно, что это уже не первый раз, когда мальчик уходит из дома. Как пишет ИА «Уральский меридиан», раньше он убегал, и его находили в поселках неподалеку. Родственники говорят, что Ваня не особо контактный, а еще ему требуется медицинская помощь. Впрочем, его пропажа заинтересовала и Следственный комитет, сотрудники которого уже проводят проверку инцидента.

— Следователями СК будут проверены обстоятельства отсутствия ребенка на предмет совершения в отношении него противоправных действий со стороны третьих лиц, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

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