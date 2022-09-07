«Сотрясение мозга и глаз заплыл»: мать пожаловалась на постоянные травмы дочери в детском саду Челябинской области

По словам мамы, девочка возвращается из садика с травмами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В детском саду Челябинской области разразился новый скандал. Мама девочки из детского сада города Миасс пожаловалась, что ее дочь регулярно приходит домой с травмами. В социальных сетях женщина написала большой пост, в котором рассказала, что произошло.

— 18 августа дочь получила сотрясение мозга и травму подбородка. Находилась на больничном. Воспитатель пояснил, что моя дочь споткнулась на детской площадке во время прогулки. Хотела посмотреть видео, как моя дочь получила травму, на что мне ответили, якобы этот участок не просматривается, — рассказала Наталья Мухина. — Сегодня, как обычно, пришла забирать дочь. Захожу в группу, а она встречает меня с травмой: ушиб мягких тканей лица, синяк, и глаз заплыл. Спрашиваю у воспитателя, что случилось. Ответ убил: «Она столкнулась, с чем, я так и не поняла».

Наталья добавила, что они обратились в травмпункт, и теперь девочке предстоит лечение. По словам женщины, дочь в силу возраста еще плохо разговаривает, поэтому не в состоянии рассказать, что с ней случилось на самом деле.

В самом детском саду отрицают обвинения, которые высыпались на сотрудников. КП-Челябинск связалась с заведующей детсада Светланой Пятых, и вот, что она нам рассказала:

— Вы всегда верите тому, что пишется в Интернете? Это неправда. Сейчас ведется расследование, кто написал, что написал и за что написал. Девочка здорова, никаких там... нету. Ведется служебное расследование, этим занимается полиция, органы в курсе. Они нас допрашивают. На данный момент могу только подтвердить, что девочка жива-здорова, все нормально.

В полиции подтвердили, что сейчас в детском саду проводится проверка.

— В органы внутренних дел Миасса поступило сообщение. Проверку проводят сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Проводятся разбирательства, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области.

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