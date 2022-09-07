Полицейский автомобиль попал в массовое ДТП в Челябинске

За рулем иномарок находились 38, 18 и 21 лет Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейский автомобиль вечером 7 сентября попал в массовое ДТП в Челябинске. Авария произошла на автодороге Меридиан недалеко от отеля «Видгоф». Об этом рассказал читатель КП-Челябинск.

— На автодороге Меридиан массовое ДТП. Столкнулись четыре автомобиля. Среди них был полицейский УАЗ, — рассказал читатель.

Источник в правоохранительных органах рассказал КП-Челябинск, что в аварии сначала столкнулись автомобили Renault, Peugeot и Volkswagen. А уже после удара Renault отлетели в сторону и врезались в находившийся на соседней полосе полицейский автомобиль.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию об аварии подтвердили.

— По предварительным данным, в результате аварии пострадавших нет. Автомобилями иностранного производства управляли водители 38, 18 и 21 лет, — рассказали в полиции.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

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