В Челябинске покажут кукольные спектакли «Золотой маски» для взрослых

Главный режиссер Александр Борок представил первый сезон после открытия Челябинского театра кукол. Фото: Лидия АНДРЕЕВА

Челябинск готовится принять 15 театров со всей России с премьерными кукольными спектаклями для взрослого зрителя. Впервые за два года в очном формате в Челябинском театре кукол имени Вольховского пройдет фестиваль «Соломенный жаворонок». Об этом в интервью «Комсомольской правде – Челябинск» рассказал главный режиссер театра Александр Борок. Новый сезон актеры начинают в обновленном зале после масштабной реконструкции и приготовили несколько премьер для малышей, подростков и взрослой публики.

ПРЕМЬЕРУ ГОТОВИЛИ 2 ГОДА

В начале сентября в Челябинском театре кукол прогремела премьера для взрослых «Годунов». Ставить ее приезжал лично белорусский режиссер Александр Янушкевич, работы которого неоднократно номинировались на Российскую национальную театральную премию «Золотая Маска». Подготовка началась еще в 2020 году, но спектаклю не суждено было появиться на челябинской сцене. Он будто ждал окончания реконструкции.

— Репетиции мы начали 2 августа, как только приехал режиссер Александр Янушкевич и художник Татьяна Нерсисян, — рассказывает Александр Борок. — Этот спектакль был отложенный, мы должны были его сделать в пандемийный год — в 2020 году, но, к сожалению, из-за ограничений спектакль был отложен, и только в этом году в августе мы начали репетировать. Александр Янушкевич — очень известный в нашем кукольном мире режиссер, все театры России хотят его заполучить в качестве постановщика, что удалось нам. В следующем году он тоже будет делать у нас спектакль. Решение режиссера и художника удивительное этого спектакля. Это нужно обязательно смотреть. Что бы не происходило, как бы мы не жили, какой бы строй не был в стране, Пушкин как был современным, там и остается.

ЭФФЕКТНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ ТЕАТРА КУКОЛ

Удивительное для зрителей театра кукол начинается еще в холле. После трех лет реконструкции внутри его не узнать, хотя снаружи театр остался прежним. Перемены коснулись сцены, оборудования зала. К слову, сцены теперь две: большая и малая, а значит и больше премьер. Только в конце прошлого сезона были выпущены «Мышь Гликерия» и «Приключения барона Мюнхгаузена» для подростков.

— После реконструкции больше людей стало приходить?

— Естественно! Новый интерьер. Многие приходят не только, чтобы посмотреть спектакль, но и как теперь театр выглядит внутри, потому что он действительно очень сильно отличается от того, что было до этого. Советую всем не только ходить на наши спектакли, но и смотреть, что случилось нашим театром. Это необычное преображение и довольно современное, которое лично мне очень нравится. И зал поменялся, и зрительские места. Все наши спектакли, которые есть в репертуаре, имеют свое место в нашем зале.

Люди приходят посмотреть на красивые интерьеры театра кукол и сделать фото. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Это вы про нашивки на сиденьях? Новые же теперь придется делать!

— Да, это вещь уникальная, того нет нигде.

— Некоторые считают, что интерьер получился холодным, многим не хватило в холле духа театра кукол из детских воспоминаний.

— Хоть мы и открылись, но мы еще не завершили оформление, потому что над центральным входом должна быть целая композиция, связанная с часами и механическими куклами, которые будут работать в фойе. Композиции сейчас временные, они тоже должны быть механические кукольные и привлекающие к себе внимание. К сожалению, не все мы осуществили к открытию. Пока мы будем работать, параллельно с этим будет обновляться фойе.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ С НЕПРАВИЛЬНЫМИ АКТЕРАМИ

— Что нового подготовили для детей в этом сезоне?

— Буквально 8 октября мы выпускаем совсем новый спектакль, который сейчас репетируем — «Неправильные сказки» по произведениям Андрея Усачева. Он написал такую книжку, которая называется «Неправильные сказки», а мы решили сделать неправильный спектакль по неправильной пьесе, с неправильными артистами и неправильным художником. Усачевым многие сказки переделаны на свой лад. Только мы еще ввели авторов этих произведений. Например, в «Золотой рыбке» Александр Сергеевич присутствует вместе с няней, к нему приходят в гости Ганс Христиан Андерсен и Шарль Перро, Иван Андреевич Крылов, Николай Алексеевич Некрасов. Они там все собираются и не просто переделывают сказки, они их еще и перепевают. Это очень музыкальная и очень веселая должна получиться история. Спектакль будет на малой сцене нашего театра.

"Мышь Гликерия" - новая история для младших школьников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПОКАЖУТ СПЕКТАКЛИ «ЗОЛОТОЙ МАСКИ»

То ли новый интерьер привлекает большое количество иногородних театров, то ли все невероятно соскучились по театральным тусовкам, но традиционный челябинский фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок» имени Вольховского собрал рекордное количество желающих принять участие. Многие из них или были номинированы в этом году на премию «Золотая маска», или обязательно будут — уверен главный режиссер Челябинского театра кукол Александр Борок.

— Чего ждать зрителям в этом году от «Соломенного жаворонка»?

— Фестиваль очень долгожданный. Прошлый мы отменили из-за пандемии. Фестиваль прошел в онлайн формате. Мы все спектакли показывали в интернете. За счет этого фестиваль растянулся во времени, потому что спектакли сколько мы хотели, столько и показывали. В этом году мы будем проводить фестиваль по-настоящему, с приглашенными зрителями, актерами и коллективами. Мы приняли больше 55 заявок, а это спектакли только для взрослого зрителя и только кукольные. 55 — это очень много. И это премьерные спектакли последних двух лет. Наши театральные эксперты выбрали 15 спектаклей, которые будут присутствовать на нашем фестивале. «Соломенный жаворонок» будет проходить почти 6 дней, с 19 по 24 октября.

— Расскажите о некоторых из них.

— К нам приедут три спектакля, которые были номинантами «Золотой маски» в этом году. Кто-то из них уже стал лауреатами. Например, «Сказка о золотом петушке» театра «Karlsson Haus» из Санкт-Петербурга получила «Золотую маску» как лучшая режиссерская работа.

Приезжает «Собака камень» — великий челябинский художник и режиссер Виктор Плотников создал спектакль в Екатеринбургском театре кукол. Спектакль уже был на «Золотой маске» и в октябре приедет к нам. Наконец-то челябинцы смогут увидеть работу Виктора Плотникова. Еще одна постановка из Казани «Адәмнәр» — номинанты «Золотой маски».

— Это ведь уникальная возможность увидеть главные спектакли «Золотой маски» в Челябинске!

— Действительно проблема увидеть эти спектакли живьем, а тут они все приедут к нам. После того, как новые спектакли приедут к нам, они могут быть номинантами в следующем году. Мы будем участвовать с премьерным спектаклем «Годунов».

— Получилось ли сохранить международный статус фестиваля?

— Не получилось из-за ограничений. Зарубежных театров не будет в этом году. Но ничего страшного в этом нет. В России очень много театров кукол, которые в октябре приедут в Челябинск.

ТАКЖЕ НА ЭТУ ТЕМУ

Белый интерьер в мраморе и золоте: чем удивил обновленный Челябинский театр кукол

Кукольный театр превратили в сказку

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru