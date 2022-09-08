Вырастили на своих садовых участках: предприниматели посадили ко Дню рождения Челябинска деревья и кустарники возле публичной библиотеки

Бизнес продолжает озеленять территорию публичной библиотеки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске представители бизнеса высадили деревья и кустарники на Литературном сквере публичной библиотеки. Это место знаковое для предпринимателей, так как практически полностью засажено на внебюджетные средства.

Озеленять пространство возле «публички» начали почти 10 лет назад. Получился народный проект, когда бизнес и жители вместе высаживают деревья. В 2017 году благоустроили сквер и посадили деревья, названные именами писателей. Так, появился клен Есенина и дуб Пушкина. Высадка продолжается и сейчас.

Выбирают деревья и кустарники, которые хорошо приживаются. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ко Дню города привезли и посадили саженцы в рамках акции «Цветущий город» руководители и сотрудники «Челиндбанка» и Союз женщин-предпринимателей Челябинской области «Союз успеха».

— Нашему проекту «Цветущий город» уже 21 год, — рассказывает президент «Союза успеха» Вера Соколова. — Сегодня привезли западную тую, которая теперь будет жить в Литературном сквере, хосты и пузыреплодники. Больше всего любим хосты — многолетние растения, они антивандальны, их не надо стричь, и они прекрасно растут. Хосту уже полюбили горожане, мы и архитекторы, потому что у нее очень много разных видов. Кстати, эти хосты вырастили сотрудники «Челиндбанка» у себя на садовых участках.

Хосты - любимые растения в городском ландшафте Веры Соколовой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Челиндбанк» много лет участвует в озеленении Челябинска и других городов, где открыто представительство.

— Сегодня мы высадили тую в литературном сквере публичной библиотеки, это сезонный финал озеленения приуроченный ко Дню города, — говорит гендиректор ПАО «Челиндбанк» Сергей Байль. — Мы рады помогать в благоустройстве Челябинска и планируем в следующем году также принять участие в акции «Цветущий город».

Сотрудники банка сами вырастили и посадили кустарники. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поддержала участников акции глава Челябинска Наталья Котова. Она рассказала, что бизнес все активнее вкладывается в озеленение города. Только в 2022 году на внебюджетные средства было высажено около тысячи деревьев.

Глава Челябинска Наталья Котова поддержала акцию "Цветущий город". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Литературный сквер засаживают около 10 лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вечнозеленая туя украсила Литературный сквер. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Часть хост предприниматели высадили еще в августе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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