В два раза больше деревьев: в Челябинске проходит проверка качества озеленения

Лучше всего на Новоградском проспекте прижились хвойные деревья. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Осень — самое удобное время для высадки деревьев. В Челябинске перед снегом появятся липы, ивы, рябины, сирень — южноуральские деревья с самой высокой приживаемостью. По поручению главы города Натальи Котовой проверяют и деревья, которые были высажены по контракту в прошлые годы.

ЗАМЕНЯТ ПО ГАРАНТИИ

С инспекцией глава Челябинска Наталья Котова отправилась на Новоградский проспект, где расположены новые микрорайоны и строящийся Кафедральный собор. Украшать эти виды в будущем должно обилие зелени. Однако, не все, что высадил в 2020 году подрядчик «Строймеханизация», прижилось. Часть лип и рябин придется заменить. Об этом сообщила эксперт, сотрудник ботанического сада ЧелГУ Дарья Бурундукова.

— Хвойные деревья чувствуют себя достаточно хорошо, маленький процент выпада, — говорит ботаник. — Лиственные деревья имеют большой процент выпада, особенно пострадала липа. На это повлияло качество посадочного материала, как произведена посадка и постпосадочный уход.

Всего в Челябинске не прижились около 600 деревьев. Все они будут заменены бесплатно для города — по контракту.

— Проведена инвентаризация всех деревьев, которые высаживали подрядчики в период с 2019 по 2021 год, — сообщила глава Челябинска Наталья Котова. — По ее результатам 606 единиц подлежат замене, что будет сделано в этом году в рамках гарантийных обязательств.

В масштабах городского озеленения это приемлемая цифра. Только в этом году будет высажено 12 тысяч деревьев — в два раза больше, чем в 2021 году. Вырастет и количество кустарников на 22 тысячи. Все работы по высадке будут закончены до 15 октября.

БИЗНЕС НЕ ОСТАЕТСЯ В СТОРОНЕ

Около тысячи деревьев в 2022 году высадили предприниматели, участвуя в городских проектах по озеленению. Новые деревья ко Дню города появились в Литературном сквере публичной библиотеки. Свои средства и силы вложили сотрудники «Челиндбанка» и Союз женщин-предпринимателей Челябинской области. Их поддержала глава Челябинска Наталья Котова, лично посадив деревце.

Литературный сквер стал примером работы администрация и бизнеса над озеленением Челябинска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Сотрудники нашего банка совместно с партнерами в течении всего года озеленяли значимые для жителей города места, — отметил генеральный директор ПАО «Челиндбанк» Сергей Байль. — Планируем в следующем году также принять участие в акции «Цветущий город».

В Литературном сквере высадили местные растения — многолетние хосты и туи, которые хорошо приживаются в южноуральском климате.

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