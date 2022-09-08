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Общество8 сентября 2022 8:59

В два раза больше деревьев: в Челябинске проходит проверка качества озеленения

Глава Челябинска Наталья Котова осмотрела, как прижились деревья на Новоградском проспекте
Ольга ЩАПИНА
Лучше всего на Новоградском проспекте прижились хвойные деревья.

Лучше всего на Новоградском проспекте прижились хвойные деревья.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Осень — самое удобное время для высадки деревьев. В Челябинске перед снегом появятся липы, ивы, рябины, сирень — южноуральские деревья с самой высокой приживаемостью. По поручению главы города Натальи Котовой проверяют и деревья, которые были высажены по контракту в прошлые годы.

ЗАМЕНЯТ ПО ГАРАНТИИ

С инспекцией глава Челябинска Наталья Котова отправилась на Новоградский проспект, где расположены новые микрорайоны и строящийся Кафедральный собор. Украшать эти виды в будущем должно обилие зелени. Однако, не все, что высадил в 2020 году подрядчик «Строймеханизация», прижилось. Часть лип и рябин придется заменить. Об этом сообщила эксперт, сотрудник ботанического сада ЧелГУ Дарья Бурундукова.

— Хвойные деревья чувствуют себя достаточно хорошо, маленький процент выпада, — говорит ботаник. — Лиственные деревья имеют большой процент выпада, особенно пострадала липа. На это повлияло качество посадочного материала, как произведена посадка и постпосадочный уход.

Всего в Челябинске не прижились около 600 деревьев. Все они будут заменены бесплатно для города — по контракту.

— Проведена инвентаризация всех деревьев, которые высаживали подрядчики в период с 2019 по 2021 год, — сообщила глава Челябинска Наталья Котова. — По ее результатам 606 единиц подлежат замене, что будет сделано в этом году в рамках гарантийных обязательств.

В масштабах городского озеленения это приемлемая цифра. Только в этом году будет высажено 12 тысяч деревьев — в два раза больше, чем в 2021 году. Вырастет и количество кустарников на 22 тысячи. Все работы по высадке будут закончены до 15 октября.

БИЗНЕС НЕ ОСТАЕТСЯ В СТОРОНЕ

Около тысячи деревьев в 2022 году высадили предприниматели, участвуя в городских проектах по озеленению. Новые деревья ко Дню города появились в Литературном сквере публичной библиотеки. Свои средства и силы вложили сотрудники «Челиндбанка» и Союз женщин-предпринимателей Челябинской области. Их поддержала глава Челябинска Наталья Котова, лично посадив деревце.

Литературный сквер стал примером работы администрация и бизнеса над озеленением Челябинска.

Литературный сквер стал примером работы администрация и бизнеса над озеленением Челябинска.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Сотрудники нашего банка совместно с партнерами в течении всего года озеленяли значимые для жителей города места, — отметил генеральный директор ПАО «Челиндбанк» Сергей Байль. — Планируем в следующем году также принять участие в акции «Цветущий город».

В Литературном сквере высадили местные растения — многолетние хосты и туи, которые хорошо приживаются в южноуральском климате.

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