Пес скончался от разрыва печени: на детской площадке в Челябинске мужчина бросил камень в женщину и пнул ее собаку

Пес Ричи умер меньше, чем через сутки после нападения Фото: Наталья Драгунова

В Челябинске мужчина напал на женщину с собакой, когда они возвращались домой через детскую площадку. Наталья Драгунова уже была во дворе со своим питомцем — таксой Ричи, когда их встретил неизвестный и явно агрессивно настроенный персонаж. Мужчине не понравилось, что Наталья находится с песиком на детской площадке.

После короткого диалога незнакомец швырнул камень в голову женщины, а затем со всей силы пнул собаку. Ричи получил серьезные травмы и в итоге скончался, а его хозяйка теперь борется за справедливость и хочет привлечь к ответственности мужчину, который еще и преследовал ее с ножом.

ШЛИ ДОМОЙ И НАРВАЛИСЬ НА НЕАДЕКВАТА

Ужасная история произошла утром 26 августа. Наталья возвращалась домой после прогулки со своей таксой. Ничего не предвещало беды, пока во дворе дома № 32 по улице 250-летия Челябинска не появился странный мужчина.

— Я заходила с собакой домой через детскую площадку, — вспоминает Наталья. — Подошел мужчина, начал спрашивать, почему я гуляю с собакой. На мои ответы он вообще никак не реагировал. Я поняла, что разговаривать с ним бесполезно и просто решила уйти.

Но мужчина явно не планировал просто так отпускать Наталью. По словам женщины, через пару шагов она почувствовала, как ей в затылок прилетело что-то тяжелое. Оказалось, что мужчина схватил камень и бросил прямо в нее. На этот жест отреагировала собака — Ричи схватил мужчину за ногу, чтобы защитить хозяйку, но в ответ получил сильный пинок и отлетел на несколько метров.

После этого, как рассказывает Наталья, мужчина достал оружие.

— Он схватил нож и пытался порезать мою собаку. Я взяла Ричи на руки, и тогда он начал вокруг меня с ножом скакать. А когда я пошла к подъезду, тот надел капюшон и пытался скрыть лицо.

У СОБАКИ — РАЗРЫВ ПЕЧЕНИ

Наталья принесла собаку домой и начала собираться на работу. На улице ее снова начал преследовать нападавший. Он шел за ней по пятам, зачем-то доставал телефон и снимал на камеру. В итоге перепуганная Наталья встретила людей на машине и попросила увезти ее подальше от неадекватного персонажа. А уже потом поехала в полицию и написала заявление.

Удар камнем по голове не прошел бесследно — в травмпункте Наталье диагностировали ушиб. Но самое плохое случилось с Ричи. После инцидента таксе стало плохо, понадобилось обследование в клинике.

Там песику диагностировали разрыв печени. С такой травмой он не справился, и в ночь на 27 августа умер. Несмотря на исход, Наталья благодарна волонтерам приюта «Наш дом», которые до последнего помогали песику и нашли донора для переливания крови. В ноябре этого года Ричи могло исполниться 9 лет.

В ветеринарной клинике собаке делали переливание крови Фото: Наталья Драгунова

«ОНА САМА НАТРАВИЛА НА МЕНЯ СОБАКУ»

Обратившись в полицию, Наталья надеялась наказать мужчину, вот только он решил отплатить ей той же монетой. Нападавший написал встречное заявление, в котором обвинил женщину, якобы она натравила на него своего пса.

По словам женщины, участковый встал на сторону мужчины. Но сейчас ей удалось достать видеозаписи, на которых видно, как незнакомец бросает камень, пинает собаку, а затем и преследует Наталью. Все это попало на камеры домофонов, и теперь полиция изучает материалы.

— В органы внутренних дел поданы заявления от обоих участников конфликта. В настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения, ведется опрос свидетелей. Сотрудники полиции проводят проверку, — рассказали в полиции Челябинска.

Решение о возбуждении уголовного дела еще не принято. Если полицейские увидят в действиях мужчины что-то незаконное, вполне вероятно, что ему придется отвечать по статье о жестоком обращении с животными. А если в его руках действительно был нож, это тянет и на угрозу жизни человека.

Весной 2022 года в Челябинске уже был похожий конфликт. Директора детского центра обвинили в том, что он пнул собаку и ударил пожилую женщину. Весь сыр-бор случился из-за того, что питомец решил помочиться на рюкзак мужчины, пока тот занимался на турниках. Подробности этой истории читайте в нашем материале.

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