Анджелина Джоли сделала прическу в Челябинске, чтобы выйти замуж за Джонни Деппа

Русские Джонни Депп и Анджелина Джоли поженились в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге состоялась свадьба Джонни Деппа и Анджелины Джоли. И нет, это не кликбейт, и даже не прозвища. Просто раньше молодых звали Игорь и Катя, но прямо перед бракосочетанием пара взяла имена голливудских звезд. А чтобы свадьба прошла еще эффектней, невеста решила сделать прическу в Челябинске, который славится своими парикмахерскими.

Об этом корреспонденту КП-Петербург стало известно на самой свадьбе. Когда ребята взяли себе звездные имена, новость облетела весь Интернет. Тогда в поезд хайпа запрыгнула и челябинская парикмахерская — салон купил рекламу у Анджелины.

— Лучшая парикмахерская Челябинска пригласила ее к себе на свадебную прическу. Там ее подстригли и сделали уход за волосами, — рассказал корреспонденту КП-Петербург пиар-менеджер восходящих звезд Роман.

Как парикмахерская будет использовать этот факт в своей рекламе, пока неизвестно, но такие случаи в Челябинской области уже бывали. Пару лет назад поставщики видеонаблюдения из Магнитогорска прилепили на свою «ГАЗель» постер с актрисой Кейт Бекинсейл. Девушка пошутила в социальных сетях, якобы открывает бизнес на Урале, а вот антимонопольная служба прикола не поняла и устроила проверку.

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