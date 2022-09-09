Заур Абдуллаев о предстоящем бое с мексиканцем в Челябинске: «Я его вымотаю и положу на ринг»

Заур Абдуллаев в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) Фото: Егор ИВЛЕВ

Вечер большого бокса станет одним из громких событий празднования Дня города в Челябинске. В воскресенье, 11 сентября на ринге Ледовой арены «Трактор» сразятся лидеры мирового бокса – россиянин Заур Абдуллаев и мексиканец Джованни Страффон. Оба соперника достойны друг друга, оба обладатели поясов чемпионов мира в различных профессиональных версиях в легкой весовой категории (до 61,2 кг) и входят в ТОП-10 мирового рейтинга. Их поединок станет главным боем Вечера профессионального бокса, который будет включать в себя восемь поединков

Накануне в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) Заур поделился своим видением предстоящего поединка с мексиканцем.

- Джованни еще ни разу в своей карьере не был в нокауте, постараюсь подправить ему послужной список, - улыбается Заур Абдуллаев. – На самом деле, мексиканцы очень выносливые ребята. На ринге предпочитают обмениваться ударами, иногда практикуют открытый бокс, который еще называют «рубкой». Но я люблю таких «драчунов». Постараюсь противопоставить ему хорошую технику. Вымотать соперника физически и психологически и завершить дело победой. Возможно, и нокаутом.

Заур Абдуллаев сразится на ринге в Челябинске с мексиканцем Джованни Страффоном. Фото RCC Boxing Promotions

А техники Абдуллаеву действительно не занимать. Он больше 10 лет выступал в любителях. Становился серебряным призеров первенства Европы, победителем Кубка России.

В любом случае, это будет яркий, зрелищный поединок, - пообещал Заур, на счету которого, кстати, девять нокаутов в 15 боях и лишь одно поражение! Для профессионального бокса это своего рода рекорд.

Буквально недавно Заур Абдуллаев (представляет промоутерскую компанию RCC Boxing Promotions, Екатеринбург) подтвердил свое умение нокаутировать – 19 февраля он досрочно выиграл у венесуэльца Хорхе Линареса и стал претендентом на титул чемпиона мира WBC.

Кстати, за Заура в Челябинске в арене «Трактор» также будут болеть его родственники, которые приедут на Вечер бокса в Челябинск.

Фото: Егор Ивлев

КСТАТИ

- Кроме крутых боксерских поединков, зрителей ждет мультимедийное красочное шоу, где экран станет частью сцены с показом боя с двух ракурсов.

- На ринге также выступят челябинские боксеры Иван Чирков, Вильдан Минасов, и Шохруа Абдиев.

- Цена билетов – от 400 до 700 рублей, начало в 16.00

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