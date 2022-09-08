В Челябинской области 14-летняя школьница разбилась насмерть при падении со скалы

Аракульские Шиханы пользуются популярностью среди туристов на Южном Урале. Фото: Chel.Travel / Telegram

В Челябинской области 14-летняя школьница сорвалась со скалы во время туристического похода по Аракульскому Шихану. В результате падения с 50-метровой высоты ребенок погиб на месте. Об этом сообщили в поисково-спасательной службы региона.

— К работе на скальном рельефе были привлечены спасатели Кыштымского отряда. При помощи спинального щита тело погибшей было транспортировано с горного массива и передано сотрудникам полиции, — рассказали в областной ПСС.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Прокуратура начала проверку по факту гибели 14-летней школьницы на Аракульском Шихане. По данным надзорного ведомства, девочка была в составе группы из 45 учащихся одной из школ города Кыштыма. Детей сопровождали двое педагогов.

— Прокуратура проверит исполнение должностными лицами требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в части обеспечения безопасности учащихся в образовательном процессе, — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Кроме того, поставлен на контроль ход процессуальной проверки, организованной следственным органом СУ СК РФ региона.

Этим летом в национальном парке «Таганай» на голову шестилетней девочки упал камень со скалы. Ребенок потерял сознание. Для транспортировки пострадавшей на место происшествия вызвали спасателей.

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