От психологии до программной инженерии: какие направления в ЧелГУ выбрали студенты с инвалидностью

Фото: пресс-служба ЧелГУ

Приёмная кампания Челябинского государственного университета завершена не только для студентов-очников, но и для ребят с инвалидностью, которые в 2022 году проявили больший интерес к программам вуза. Документы в ЧелГУ подали 80 поступающих с инвалидностью, при этом 47 человек воспользовались особой квотой.

Большинство абитуриентов, подавших документы на программы бакалавриата и специалитета, из Челябинска и Челябинской области. Среди них – люди с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата.

Челябинский государственный университет 30 лет развивает систему инклюзивного образования и за это время накопил богатый опыт учебно-методической работы и нарастил необходимую материально-техническую базу, поэтому в ЧелГУ всегда есть возможность сдать вступительные испытания как очно, так и с использованием дистанционных технологий с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (предоставление отдельной аудитории, необходимых технических средств, услуг ассистента, увеличение продолжительности времени экзамена и др.).

Специалисты Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья консультировали абитуриентов с инвалидностью, проводили для них профориентационное компьютерное тестирование и давали рекомендации по выбору направления подготовки.

В топе самых популярных у нынешних первокурсников с инвалидностью оказались направления «Психолого-педагогическое образование», «Психология», «Специальное (дефектологическое) образование», «Программная инженерия», «Фундаментальная информатика и информационные технологии» и «Управление персоналом».

В итоге студентами университета стали 42 человека на программах бакалавриата, специалитета и магистратуры. Ребята пополнили ряды студентов института образования и практической психологии, института информационных технологий, историко-филологического факультета, факультета управления и факультета экологии.

Информацию по вопросам приёма, обучения, трудоустройства лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья можно получить в Ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по телефонам call-центра: +7 (351) 799-71-55, +7 (800) 302-71-55 и электронной почте rumc@csu.ru.

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