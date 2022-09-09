Голосование одновременно пройдет на 294 участках. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинской области 11 сентября пройдет Единый день голосования. Для его проведения организуют 294 избирательных участка. Основной вопрос – выборы должностных лиц в органы местного самоуправления сел и районов региона. В Троицком избирательном округе также определят депутата Законодательного собрания области. Продлится голосование 12 часов, с 8:00 до 20:00.

– Всего у нас 72 избирательных кампании. Из них одна – это довыборы в законодательное собрание и 71 муниципальная кампания, – рассказал председатель облизбиркома Евгений Голицын.

Смогут принять участие в голосовании более 194 тыс. южноуральцев. На муниципальные должности претендуют 735 кандидатов, а на мандат депутата – 6.

Один из самых интересных моментов голосования в Челябинской области – выборы местных органов власти в Коркинском муниципальном округе. Он создан совсем недавно и объединяет Коркино, Розу и Первомайский. Поэтому округ можно назвать экспериментальным.

Вход на 71 участке оборудуют металлорамками, возле 144 будут проверять избирателей полицейские с детекторами. Часть пунктов оборудуют камерами и системами электронного подсчета голосов. Зато в электронного голосования в регионе в этом году проводиться не будет.

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