«Отказались помочь в Израиле»: актер из сериалов «След» и «Физрук» лечил сына с ДЦП и аутизмом в Кургане

Евгений Кулаков и его сын Илья. Фото: соцсети/ youtube.com / Сериал "След"

Евгений Кулаков – взъерошенный химик из «Физрука» и айтишник из «бесконечного», идущего уже 15 лет, сериала «След». Всего на его счету около 70 работ в кино, на телевидении и в театре. Но мало кто знает, что активно браться за любую роль его вынуждают страшные диагнозы сына – ДЦП и аутизм. И в реабилитации мальчика помогает центр Илизарова в Кургане.

«Не будет играть в футбол»

В интервью «Комсомолке» актер рассказывает, что детский церебральный паралич определить на этапе беременности невозможно. И Евгений с женой даже не подозревали, что ребенок может родиться с тяжелым диагнозом. Когда в 2004 году их сын увидел свет, врачи пообещали легкую форму заболевания, мол, не будет играть в футбол. У подросшего ребенка нашли еще один недуг – аутизм, который выявить в России можно только после четырех лет.

- Когда Илюша родился в 2004 году, ничего в России для детей с таким диагнозом не было! Никаких специальных программ, фондов, школ. Мы не могли ходить в садик, потому что к этому не была готова система образования. Не могли пойти в первый класс. Поначалу мы пробовали ходить с Илюшей в коррекционную школу, как было предписано программами. Ничего из этого не вышло, – рассказывает актер.

Евгений Кулаков с семьей. Фото: личный архив

Сын Евгения, Илья, обожал книги. Повторял их за мамой и папой, рисовал по ним картинки и пересказывал истории. А потом ему ошибочно назначили нейролептики, которые затруднили развитие мальчика. Общительный и активный раньше, он почти перестал говорить. И даже из частного детского сада семью попросили забрать сына.

Пошел в школу Илья только в 2019 году, в 15 лет, благодаря Центру проблем аутизма, который в обычной школе открыл инклюзивный класс для особенных детей. И там с ними занимались, социализировали, пока не наступил ковид и последующие финансовые сложности. Тогда класс закрыли.

Когда-то Илья мог ходить, делал растяжку с мамой и папой. Но ситуация резко ухудшилась, ноги стали подгибаться, а мальчик падать. Понадобилась коляска. Семья искала специалистов, которые помогли бы вернуть ребенку возможность идти. Отказали даже в Израиле. Пять хирургов не захотели брать ребенка на реабилитацию.

Евгений готов браться за любые роли ради сына. Фото: Соцсети

- Мы вернулись в Москву и продолжили борьбу. Встретились с доктором из клиники Илизарова в Кургане, который объяснил, в чем проблема: сын вырос, а мышцы не успели. Операцию назначили на 17 апреля 2020 года, это как раз был день рождения Илюши. Но коронавирус не дал нам возможности прооперироваться. Я обзвонил 15 фондов, где мне отвечали: «У нас очередь с 2015 года. Извините», – вспоминает Евгений Кулаков.

Всем миром для Ильи собрали 340 тысяч рублей на вертикализатор, необходимый для реабилитации. Еще 400 тысяч на новую коляску, ведь из старой мальчик вырос. Прооперировали только в конце 2020 года, в Кургане. Скорректировали суставы обеих ног. И, чудо, мальчик снова начал ходить самостоятельно, пусть и не без труда. Зато может отправиться в туалет и на кухню, что еще недавно было невозможно.

Сейчас Евгений Кулаков задается вопросом: «Что будет, когда Илья закончит школу?». Обучение он может продолжать только до 21 года, а учить его нужно абсолютно всему. Тем временем в семье подрастает здоровая дочь, рожденная в 2017 году. В ипотечной трешке становится тесно. Денег – буквально на базовые нужды. Стабильно приносит доход только «След» и театр «Эрмитаж». Самый ад был во время пандемии, когда все съемки встали, и жить приходилось на актерскую ставку в театре, пенсию жены и сына, всего около 40 тысяч рублей в месяц.

– Вариантов немного: или мы продолжаем жить все вместе и поскорее выдаем Нику (дочь) замуж (смеется), потому что нам больше негде жить. Или ищем Илье «сопровождаемое проживание» - квартиру, где за ним будут ухаживать и следить волонтеры и сменяемые тьюторы. А родители могут приходить, общаться и гулять с ребенком, – поделился перспективами актер.

В интервью артист признается, что больше собственной смерти он не хочет судьбы сына после ухода родителей. Ведь Илью могут отправить в в психоневрологический интернат, который по мнению Евгения – страшнее концлагеря.

– Поэтому я должен жить. И работать. Чтобы научить его коммуникации и самостоятельности, – подвел итог Евгений Кулаков.

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