«Даже звука не издала, когда падала»: из-за чего 14-летняя школьница сорвалась со скалы в Челябинской области

Девочка погибла во время похода по Аракульскому шихану Фото: читатель КП

Накануне, 8 сентября, 14-летняя школьница сорвалась со скалы во время похода по Аракульскому Шихану в Челябинской области. Оксана (имя изменено) упала с 50-метровой высоты и разбилась насмерть. Ребенок оказался наверху вместе с одноклассниками — для школьников организовали экскурсию по шиханам. КП-Челябинск разобралась, из-за чего сорвалась девочка, законно ли привели детей в такое опасное место, и кто будет отвечать за случившееся.

РОКОВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ НА РЯДОВОЙ ЭКСКУРСИИ

В момент трагедии на скалах находились 45 детей и двое учителей. Все они приехали на экскурсию из кыштымской школы. В администрации города рассказали, что подобные походы — нормальная практика. Школьники регулярно посещают шиханы со своими преподавателями, но в этот раз случилась трагедия.

— В осеннее время года регулярно проводятся экскурсии для учеников кыштыских школ, поскольку шиханы находятся неподалеку от города. Это нормальная практика, и в этот раз с детьми были опытные учителя, которые уже не один раз бывали на этих шиханах, — рассказали в администрации Кыштыма.

СЕЛА НА КРАЙ СКАЛЫ И СОСКОЛЬЗНУЛА

В социальных сетях мелькают различные версии случившегося. Одна из основных — Оксана пошла на край скалы, чтобы сделать селфи, но в итоге сорвалась. Одноклассники погибшей рассказали КП-Челябинск, как все произошло.

— Мне рассказали, что они пошли впятером с подругами на скалу, — поделился собеседник КП-Челябинск. — В какой-то момент Оксана развернулась и пошла вдаль. Села на камень прямо на краю скалы, а когда начала вставать, подскользнулась и упала. Она звука даже не издала, когда падала.

Аракульский шихан — очень популярное место среди туристов. Из-за постоянного присутствия людей камни здесь буквально отполированы, местами растет мох, что делает скалы еще более скользкими. Вдобавок ко всему, ситуацию усугубил дождь.

Аракульский шихан может стать слишком тяжелым испытанием для неподготовленного туриста Фото: читатель КП

КТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ?

Пролетев 50 метров вниз, девочка погибла. Ее тело достали сотрудники поисково-спасательной службы, а затем передали в руки полицейских. Инцидентом тут же заинтересовалась прокуратура, а уже сегодня, 9 сентября, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — рассказал старший помощник СУ СКР по Челябинской области.

14-летняя Оксана училась в восьмом классе и увлекалась танцами — она занималась в детской школе искусств. По словам ее близких друзей, девочка мечтала о переезде и жизни в Москве.

Родная тетя погибшей на своей страничке «ВКонтакте» попросила помощи неравнодушных в организации похорон.

— Все в нашем городе знают, что в наш дом пришла беда. Погибла наша дорогая и любимая дочь, племянница, сестрёнка и внучка. Я прошу помощи у всех неравнодушных людей нашего города в захоронении нашего ангела, — написала девушка.

45 ДЕТЕЙ НА ОПАСНЫХ СКАЛАХ. ЭТО ВООБЩЕ ЗАКОННО?

Как это обычно бывает, после трагедии начинается череда проверок, в результате которых могут ужесточить правила походов и экскурсий для школьников. Мы связались с Центром детско-юношеского туризма «Комсос», где рассказали, как вообще детей отправляют в походы, и насколько это безопасная процедура:

— Все должно быть при соблюдении определенных правил, документов и приказов. У них, возможно, была экскурсия, и в таком случае они, скорее всего, ничего не нарушили. На эту тему есть определенные рекомендации. Сколько людей в автобус входит, столько и можно водить. Единственное, я, как профессионал, никогда бы не повела такую толпу на те же скалы. Потому что скалы там серьезные, и обеспечить безопасность для сорока детей двум учителям — невозможно.

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