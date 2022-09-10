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Общество10 сентября 2022 6:16

Холод стилю не помеха: челябинцы выступили на параде моды в свадебных платьях и женских топиках

Челябинцы выступили на параде моды в свадебных платьях и женских топиках
Ян Стоев
Ян Стоев
Каждый выход модели – как маленькое шоу.

Каждый выход модели – как маленькое шоу.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске на пешеходной зоне улицы Кирова накануне прошел фестиваль «Парад моды». Сотни горожан разных возрастов собрались вечером на подиуме, чтобы продемонстрировать свои яркие и необычные наряды. Впрочем, сама публика тоже обладала чувством стиля и вкуса. Смотрим, как прошел фестиваль моды в центре Челябинска.

Свет софитов придавал моделям атмосферу величия

Свет софитов придавал моделям атмосферу величия

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Было холодно, но участники даже этого не показывали

Было холодно, но участники даже этого не показывали

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Участники выходили на подиум и в теплой одежде

Участники выходили на подиум и в теплой одежде

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Охрана тоже была "на стиле"

Охрана тоже была "на стиле"

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зрители в восторге

Зрители в восторге

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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