Холод стилю не помеха: челябинцы выступили на параде моды в свадебных платьях и женских топиках

Каждый выход модели – как маленькое шоу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске на пешеходной зоне улицы Кирова накануне прошел фестиваль «Парад моды». Сотни горожан разных возрастов собрались вечером на подиуме, чтобы продемонстрировать свои яркие и необычные наряды. Впрочем, сама публика тоже обладала чувством стиля и вкуса. Смотрим, как прошел фестиваль моды в центре Челябинска.

Свет софитов придавал моделям атмосферу величия Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Было холодно, но участники даже этого не показывали Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Участники выходили на подиум и в теплой одежде Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Охрана тоже была "на стиле" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зрители в восторге Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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