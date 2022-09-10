Холод стилю не помеха: челябинцы выступили на параде моды в свадебных платьях и женских топиках

Каждый выход модели – как маленькое шоу.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске на пешеходной зоне улицы Кирова накануне прошел фестиваль «Парад моды». Сотни горожан разных возрастов собрались вечером на подиуме, чтобы продемонстрировать свои яркие и необычные наряды. Впрочем, сама публика тоже обладала чувством стиля и вкуса. Смотрим, как прошел фестиваль моды в центре Челябинска.
Свет софитов придавал моделям атмосферу величия
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Было холодно, но участники даже этого не показывали
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Участники выходили на подиум и в теплой одежде
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Охрана тоже была "на стиле"
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Зрители в восторге
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru