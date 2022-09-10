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Спорт10 сентября 2022 11:44

Заур Абдуллаев перед боксерским поединком в Челябинске провел открытую тренировку с детьми

Компанию ему составил его соперник
Ян Стоев
Ян Стоев
Абдуллаев настроен на победу в бою с мексиканцем

Абдуллаев настроен на победу в бою с мексиканцем

Фото: Егор ИВЛЕВ

Полным ходом идет в Челябинске подготовка к бою по боксу между россиянином Зауром Абдуллаевым и мексиканцем Джованни Страффоном. Оба соперника входят в ТОП-10 мирового рейтинга и ставят себе цель взобраться на самый верх. И на ринге ледовой арены «Трактор» в воскресенье, 11 сентября, спортсменам предстоит показать на деле, кто из них является лучшим боксером. Но накануне перед боем они провели открытую тренировку и немного приоткрыли завесу, чего следует ожидать зрителям от предстоящего зрелища.

Перед тренировкой прошло взвешивание. Оба бойца уложились в вес.

Перед тренировкой прошло взвешивание. Оба бойца уложились в вес.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Дети смотрят и повторяют за профессионалами

Дети смотрят и повторяют за профессионалами

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Страффон уступать своему сопернику не собирается

Страффон уступать своему сопернику не собирается

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

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