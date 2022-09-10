Заур Абдуллаев перед боксерским поединком в Челябинске провел открытую тренировку с детьми

Абдуллаев настроен на победу в бою с мексиканцем
Фото: Егор ИВЛЕВ
Полным ходом идет в Челябинске подготовка к бою по боксу между россиянином Зауром Абдуллаевым и мексиканцем Джованни Страффоном. Оба соперника входят в ТОП-10 мирового рейтинга и ставят себе цель взобраться на самый верх. И на ринге ледовой арены «Трактор» в воскресенье, 11 сентября, спортсменам предстоит показать на деле, кто из них является лучшим боксером. Но накануне перед боем они провели открытую тренировку и немного приоткрыли завесу, чего следует ожидать зрителям от предстоящего зрелища.
Перед тренировкой прошло взвешивание. Оба бойца уложились в вес.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Дети смотрят и повторяют за профессионалами
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Страффон уступать своему сопернику не собирается
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
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