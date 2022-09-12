Экс-чиновника из команды Тефтелева осудили за злоупотребление полномочиями в Челябинске

Сергей Репринцев отвечал за градостроительную политику Челябинска. Фото: администрация города

Центральный районный суд признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Репринцева. Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Людмила Юсупова

Как установили суд и следствие, осенью 2019 года чиновник лично дал разрешение на ввод в эксплуатацию здания ТРК на улице Ворошилова в Челябинске. При этом никто не проверял ни стройплощадку, ни относящиеся к зданию документы.

Предприниматели, получившие незаконное разрешение, собирались присвоить участок на улице Ворошилова. Земля находилась в государственной собственности и стоила более 19 млн рублей. Бизнесмены успели подать документы, подписанные Сергеем Репринцевым, в региональное министерство имущества. Но оформить участок в собственность не смогли: преступление пресекли сотрудники ФСБ. Предпринимателей, придумавших преступную схему, в прошлом году осудили за покушение на мошенничество.

Уроженца Магнитогорска Сергея Репринцева назначили ответственным за градостроительную политику Челябинска в апреле 2017 года. В областной центр он перебрался двумя годами раньше и поначалу руководил МУП «Архитектурно-планировочный центр». До переезда в Челябинск Репринцев возглавлял МУП «Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» Магнитогорска. После смены губернатора и мэра Челябинска Сергей Репринцпев продержался до начала января 2020 года, а затем написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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