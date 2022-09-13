Челябинск обновился к Дню города: Губернатор Алексей Текслер осмотрел знаковые объекты и места благоустройства

Территория вокруг кафедрального собора уже благоустроена, отсюда открываются живописные виды на Челябинск. Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинске завершается сезон благоустройства: до зимы должны открыться 9 новых общественных пространств, за лето существенно продвинулись работы на спортивных и культурных объектах. Как преображается город, оценил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона осмотрел новый кафедральный собор, скверы у «Юности» и в «Академе», а также новую лыжероллерную трассу для соревнований международного уровня.

— Город меняется к лучшему, становится комфортнее и уютнее, — поделился впечатлениями Алексей Текслер. — Сегодня жители подходили, говорили об этом. Речь не только про благоустройство. Появляется современный общественный транспорт, озеленение, спортивные и культурные объекты. Отдельный блок работы — наши набережные и скверы. Центральная часть города будет меняться, расширятся пешеходные зоны.

«ЮНОСТЬ» И «АКАДЕМ» ОБЗАВЕЛИСЬ СКВЕРАМИ

Два самых долгожданных общественных пространства будут полностью завершены этой осенью. Но уже сейчас площадка у дворца спорта «Юность» заполнена людьми. Рабочие повесили качели, поставили воркаут-площадку, дети сразу же оценили памп-трек — дорожку с горками для катания на велосипедах и самокатах. Все работы должны быть выполнены до 20 сентября.

Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что знаковые скверы должны сдаваться в июле.

— Нам важно научиться запускать такого рода объекты летом, - сказал Алексей Текслер. — Это возможно, и мы видим примеры. Для этого должен быть вовремя разработан проект, нужно зимой закупить материалы, чтобы в апреле начать работы.

Заканчиваются работы на сквере по 40-летия Победы. Около 10 лет первые жители «Академа» ходили по строительным ямам и мечтали о благоустройстве вместо стоянок. Как только проложили дорожки и поставили скамейки, на прогулку сразу вышли школьники, мамы с колясками и пенсионеры.

СТРОЯТ ВСЕМ МИРОМ

Главной достопримечательностью Северо-Запада становится Христорождественский собор на пересечении улицы Салавата Юлаева и Новоградского проспекта. У его подножия открывается прекрасный вид на город.

Строительство собора началось еще в 2013 году на пожертвования. В 2020 году после просьбы губернатора к возведению подключились меценаты, и уже в 2023 году он должен принять первых прихожан. Сейчас за счет областного бюджета благоустроена территория вокруг храма: положены газоны и высажены деревья, проведен свет, установлены лавочки и урны. Однако продолжается довольно сложная и кропотливая работа по отделке фасада. Губернатору Алексею Текслеру дали возможность самому приложить руку к выкладке уникальной мозаики. На кафедральном соборе монтируют изображения южноуральских святых.

ЛЫЖНЯ МИРОВОГО УРОВНЯ

Карпов пруд — любимое место профессиональных лыжников. Это один из немногих участков в черте Челябинска, где есть нужные для соревнований перепады высот. Теперь здесь будут принимать турниры любого уровня. Губернатор Алексей Текслер осмотрел первый этап строительства лыжероллерной трассы. В будущем это будет объект с возможностью заниматься биатлоном.

— На втором этапе предусмотрено биатлонное стрельбище на 30 установок, — доложил директор спортивной школы № 5 Владимир Воронов. — Также размещение ФОКа со спортзалом, хозблок. Появится сноубордная горка для начинающих. Сейчас идет проектирование.

Челябинск преображается, об этом говорят и жители города, которые все больше подходят к губернатору во время его рабочих прогулок, чтобы не пожаловаться на проблемы, а выразить благодарность за перемены и комфорт.

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