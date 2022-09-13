По 4 млн на каждую семью: жительницы Челябинской области спустя 40 лет получили компенсацию за подмену детей в роддоме

Изначально истцы требовали с Минфина 40 млн рублей Фото: Дарья НЕВЗОРОВА

Седьмой кассационный суд в Челябинске решил не удовлетворять апелляционную жалобу Минфина РФ и встал на сторону жительниц Кизильского района, чьих детей перепутали 40 лет назад в роддоме. Каждая семья теперь получит по 4 млн рублей компенсации. Об этом КП-Челябинск сообщил юрист Вячеслав Курилин, который представлял интересы женщин в суде.

Валентина Баулина и Василя Баймурзина поступили в местный роддом со схватками 29 июля 1982 года. С разницей в 15 минут обе женщины родили дочек — Алену и Гульсину. Но при оформлении медсестры перепутали их данные.

Со временем Алена и Гульсина сами начали замечать, что больше похоже не на своих мам и пап, а на родителей друг друга. Зашла речь о подмене в роддоме, и такую вероятность не исключила мама Алены Валентина. Непокорной и убежденной в том, что воспитывает свою кровную дочь, оставалась лишь Василя — мама Гульсины. Чтобы доказать родство, она решила обратиться в передачу «ДНК» на телеканале НТВ, где в феврале прошлого года и вскрылась правда. Как оказалось, девочек в роддоме действительно поменяли местами, и Алену родила Василя, а Гульсину — Валентина.

После телепередачи женщины решили обратиться в суд. Поскольку подмена произошла во времена Советского Союза, того роддома сейчас не существует, так что и взыскать с него ничего невозможно. Именно поэтому иск направили Министерству финансов РФ.

Изначально матери и их дочери требовали взыскать с Минфина РФ 40 млн рублей. Но суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, сославшись на то, что в момент подмены детей законодательство СССР не предусматривало компенсацию причиненного вреда. Однако коллегия Челябинского облсуда отменила решение суда первой инстанции и взыскала с Минфина РФ 8 млн рублей в пользу истцов. Но ведомство обжаловало решение инстанции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Счастлива, что подменили»: перепутанная в роддоме 30 лет назад рада, что попала в чужую семью

(Как сейчас живут героини нашумевшей истории в Челябинской области и на что потратили компенсации от государства)

Всю жизнь об этом догадывалась: женщине из Курганской области 48 лет назад в роддоме подменили дочь

(То же самое едва не случилось и с другим ее ребенком)

«Родители имеют право знать, что их сыночек жив»: челябинке во время ЭКО подсадили чужой эмбрион

(Сейчас женщина пытается пробить стену врачебного равнодушия)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндексф.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru