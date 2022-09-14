В Челябинске мужчина отделался «условкой» за реабилитацию нацизма

Мужчине вынесли приговор за реабилитацию нацизма Фото: Управление СКР по Челябинской области

В Челябинской области вынесли приговор 60-летнему мужчине, обвиняемому в реабилитации нацизма. Решение озвучили сегодня, 14 сентября, в областном суде.

Суд признал челябинца виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

— В качестве смягчающих обстоятельств учтено активное способствование расследованию преступления, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, удовлетворительную и положительную характеристики, а также его состояние здоровья и состояние здоровья его близкого родственника, — уточнили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Кроме этого, мужчине на протяжении трех лет нельзя быть администратором сайтов и пабликов в Интернете.

Челябинца задержали еще в начале весны. По версии следствия, мужчина в Интернете разместил «сведения, выражающие явное неуважение к публикациям, посвященным подвигам и заслугам защитников Отечества и ветеранов ВОВ, оскорбляющие память защитников Отечества, унижающие честь и достоинство ветеранов ВОВ» Иными словами, писал оскорбительные комментарии про ветеранов. В итоге против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Дома у челябинца нашли антисемитскую книгу, признанную в России экстремистской.

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