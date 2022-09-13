Трасса М5 стала шире и безопаснее

Участок трассы М5 после реконструкции стал максимально безопасным. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области после капитального ремонта закончены работы на самой трафиковой трассе — до Екатеринбурга. Дорога протяженностью 40 км расширена до четырех полос. В церемонии открытия приняли участие Президент России Владимир Путин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава государства подключился в онлайн-формате.

— Подобные скоростные, хорошо оборудованные автотрассы имеют огромное стратегическое значение для нашей страны, — отметил Владимир Путин. — Они содействуют привлечению инвестиций и наращиванию экспорта, помогают лучше раскрыть потенциал прилегающих к ним территорий, положительно отражаются на всей национальной экономике, на качестве жизни людей.

Участок дороги М-5 строили с 2020 года и завершили на месяц раньше срока. На трассе сделали разворотные петли с освещением, встречные потоки отделили барьерным ограждением. При таком решении безопасность дороги максимально повысилась. Для пешеходов предусмотрены два надземных перехода и несколько автобусных остановок.

Реконструкция М5 находится на личном контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера, работы продолжатся на других участках.

— Еще несколько лет назад 40 километров на территории Челябинской области были в двухполосном исполнении, что создавало трудности, — отметил глава региона, обращаясь к Владимиру Путину. — Дорога между двумя крупными уральскими мегаполисами стала современной, комфортной, безопасной. Спасибо Росавтодору, работа была организована грамотно, без остановки движения.

Трасса М5 — один из самых масштабных проектов реконструкции дорог в Челябинской области. Полностью автостраду обновят к 2024 году. Это строительство 19-километрового обхода Сима, четырех мостов, пяти эстакад и двух разноуровневых развязок. Сейчас завершился только первый этап работы. В итоге пропускная способность трассы увеличится с 1300 автомобилей в час до 6000.

ОБЛАСТНЫЕ ДОРОГИ — КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА

Дорожное строительство развернулось не только на федеральных трассах. Всего в 2022 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 800 км полотна. Работы ведутся на 67 объектах. Это и крупные трассы, обеспечивающие торговые коридоры, и дороги, связывающие небольшие города и поселки.

Одну из таких губернатор Алексей Текслер посетил в Карталинском районе. За вершены работы на одном из участков трассы Татищево — Кужебаевский — Париж. Глава региона отметил, что значительная часть региональной сети — это грунтовые дороги. Так, в районе Татищево машинам приходилось ездить по щебню, вкатанному в асфальт. Сейчас проблема решается. Дорога выйдет на трассу Южноуральск — Магнитогорск, которая также ремонтировалась в этом году.

— Огромный объем дорожных работ, если сравнивать с прошлыми годами, — сказал Алексей Текслер. — Дороги — ключевая задача, которая перед нами стоит.

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