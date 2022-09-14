Губернатор Челябинской области выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина

Владимир Сунгоркин на радио «Комсомольская правда» в Челябинске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора издательского дома «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина.

— Владимира Николаевича ценили не только в медийном сообществе — его знала и уважала, без преувеличения, вся страна. Большой профессионал, человек одаренный, чуткий и талантливый, он по праву считался одним из создателей современной российской журналистики. Он сумел сохранить легендарный бренд «Комсомолки», сделать издание одним из самых успешных медиапроектов в стране, — отметил Алексей Текслер. — Под его руководством региональные филиалы «Комсомольской Правды» прочно вошли в топ по доверию аудитории — знаю это наверняка на примере челябинской «КП».

Глава региона также отметил, что Владимир Сунгоркин заложил основы свободной печати в России, воспитал целое поколение молодых талантливых журналистов и медиаменеджеров.

В 2016 году, во время одного из визитов на Южный Урал, Владимир Сунгоркин в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске) рассказывал, зачем дает интервью конкурентам, в каких форматах будут получать читатели новости и почему важно обустроить Челябинск.

Как пишут наши федеральные коллеги KP.ru, Владимир Сунгоркин скоропостижно скончался во время экспедиции в Приморье в возрасте 68 лет. Трагедия случилась во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Причиной смерти стал инсульт.

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