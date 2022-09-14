Ограничения на трассах Курганской области ввели из-за тумана Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дорогах Курганской области ввели реверсивное движение из-за тумана. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан». Этой ночью на трассах была очень плохая видимость, поэтому полицейские решили ограничить движение.

— Сотрудниками Госавтоинспекции было организовано реверсивное движение колонн транспорта. Кратковременно движение останавливалось. Причиной стали неблагоприятные погодные условия на территории Белозерского, Далматовского и Кетовского районов Курганской области, — рассказали в Госавтоинспекции.

Ожидается, что туман будет настигать Курганскую область в ближайшие дни. Так что подобные меры по ограничению движения, вероятно, примут еще не раз. Водителей просят поздержаться от ночных поездок.

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