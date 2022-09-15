Как обмануть начавшийся ретроградный Меркурий и прожить две недели спокойно

Как избежать проблем до конца сентября? Фото: unsplash.com

В ближайшие три недели будет наблюдаться ретроградный Меркурий. Челябинцы уже привыкли, что это событие связывают со всеми неудачами и промахами, которые начинаются в жизни. Но этого можно избежать!

Как обмануть ретроградный Меркурий? Как общаться с людьми, чтобы не нарваться на проблемы? И чего еще ждать в сентябре? Отвечает бизнес-астролог и психолог Евгения Ямщикова.

— Помимо того, что последние 2 недели сентября принесет нам стеллиум, то есть соединение более трех планет в одном знаке, продолжится фестиваль ретроградности. Можно с уверенностью сказать, что сентябрь даст нам возможности и «мир, дружбу, жвачку», к которым нужно пройти через ряд сложностей. Но обо всем по порядку!

РЕТРОГРАДНЫЙ НЕ ТОЛЬКО МЕРКУРИЙ, НО И ЕЩЕ 5 ПЛАНЕТ

Начнем с Ретро! Всеми любимый Меркурий замедлился. С 10 сентября по 2 октября он присоединяется к другим планетам в ретро-фазе. Таким образом, целых 6 планет пятятся в обратном направлении.

Среди всех именно Меркурий стал любимчиком мемов и козлом отпущения, на которого вещают смертные грехи периода. Но хочется выступить в его защиту.

Конечно, когда наступает время ретроградности, падает темп в делах, подготовке планов и развитии ситуаций. Но если искать в этом плюсы, то такое замедление:

- даёт возможность подробнее рассмотреть обстоятельства,

- откалибровать свои резервы,

- четко понять, какие ресурсы в наличии и на что можно опереться в реализации будущих замыслов.

К тому же, ретроградный Меркурий великолепно подсвечивает нам ценность момента. Ведь важно ценить его не только во время подъемов, но и в периоды спадов, трудностей. Не искать виноватых и уж точно не взваливать груз ответственности за происходящее на планету, звезды или другие события.

РетроМеркурий — это настоящий чекап жизни. Не упускайте возможность плодотворно провести время ретроградности и обернитесь в прошлое, не забывая жить в настоящем! РетроМеркурий не так страшен, как его малюют.

Короче говоря, с 10 сентября по 2 октября — выдыхаем, переосмысливаем, переделываем.

ВАЖНЫЙ СЕКРЕТ

Меня называют тайным советником бизнесменов и предпринимателей, и я открою вам секрет, о котором никто не говорит! 23 и 24 сентября у вас будет шанс обойти влияние ретроградного Меркурия, который не очень одобряет начинания и быстрые старты.

Поскольку в эти дни Меркурий будет соединяться с Солнцем, оно своей мощью будто перекроет последствия его ретроградности. Это на руку тем, кому ну очень надо запрыгнуть в счастливый вагон и заключить сделку, начать новый этап в жизни, открыть бизнес и так далее. Солнце, как более сильный игрок, на время минимизирует ретроградность Меркурия на нашу жизнь. Пользуйтесь моментом!

КОНЦЕНТРАЦИЯ ДИПЛОМАТИЧНОСТИ И ДЕЛИКАТНОСТИ

Теперь переходим к самым важным, значимым и ключевым астрологическим событиям, которые притаились в самом конце месяца.

Во-первых, 24 сентября Солнце переходит в созвездие Весов — в каждом проснутся дипломатия, тактичность, деликатность.

В этот день в личных и профессиональных отношениях это будет цениться даже больше, чем напор. Учитывайте это, когда общаетесь, посещаете светские мероприятия, решаете деловые вопросы или просто хотите добиться расположения от других.

Во-вторых, 25 сентября случится новолуние (так же в знаке Весов). Это событие привнесет в нашу жизнь новые мысли и идеи: что я хочу переделать? Как бы я хотел, чтобы было? Как я точно не хочу?

Каждый столкнётся с некой перепрошивкой, переосмыслением и подумает не только о своих истинных целях, но и путях, которые могут к ним прийти. Настроение этого периода смежно со способностью делать все деликатно, избегая конфликтов.

В-третьих, 30 сентября Венера перейдет в созвездие Весов, что создаст стеллиум планет! Мы все станем позитивнее, сильнее ментально и физически.

Целых 3 планеты в Весах подарят повышенный градус такта и дипломатичности. Это время здорово подходит для важных выступлений, работы по сплочению коллектива, укрепления позиции руководителя. Наиболее результативными будут задачи и проекты, которые обращены в сторону общего дела, блага и в которых нет эгоистичной выгоды и манипуляции.

Если подвести итог, то сейчас полезно критически взглянуть на дела, идеи, проекты и подкорректировать планы, особенно если этого требуют обстоятельства. События ни в коем случае не должны приводить к остановке того, что должно двигаться, а попытки улучшить существующие дела не должны тормозить прогресс.

Будьте внимательны к себе, окружающим и не упускайте возможности, которых будет в избытке. Удачи вам, друзья, при любых прогнозах!

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