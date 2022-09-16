РУМЦ ЧелГУ предлагает старшеклассникам с инвалидностью уже сегодня задуматься о профессии мечты

Фото: пресс-служба ЧелГУ

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Челябинского государственного университета организует профориентационную онлайн-встречу «Моё будущее начинается сегодня».

Участниками могут стать старшеклассники с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью из Челябинска и Челябинской области, их родители (законные представители), педагоги и другие заинтересованные лица.

Мероприятие состоится 29 сентября в 18:00 и будет сопровождаться переводом на русский жестовый язык.

Специалисты РУМЦ ЧелГУ расскажут об особенностях выбора профессии с учётом нарушений здоровья, правилах приёма и льготах при поступлении в вузы людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, условиях для сдачи вступительных испытаний с учётом индивидуальных психофизических особенностей, информацию об инклюзивном обучении в вузах Челябинской области, возможностях адаптационной довузовской подготовки к поступлению.

Также на онлайн-встрече будут раскрыты возможности профориентационного тестирования и консультации как важного фактора профессионального самоопределения, получены ответы на интересующие вопросы.

Желающим принять участие необходимо до 28 сентября пройти предварительную регистрацию. Зарегистрированным участникам будет направлена ссылка на подключение к мероприятию на платформе Видео – "ВКонтакте". Регистрация в этой социальной сети не обязательна.

Для определения готовности к выбору профессии всем школьникам до начала мероприятия рекомендуется пройти анкетирование.

Заполнившие анкету участники смогут в режиме онлайн пройти профориентационное тестирование с использованием компьютерного диагностического комплекса «Профориентатор» и получат консультацию специалиста.

Дополнительную информацию можно получить в Ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ, телефоны: 8 800 302-71-55, (351) 799-71-55; электронная почта: rumc@csu.ru.

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