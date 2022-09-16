Что ждет туристов в Челябинской области: новые проекты, СПА-комплексы и пакетные туры

Эксперты обсудили проблемы и перспективы туризма в Челябинской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинская область – уникальный регион. Куда ни посмотри можно найти место для отдыха на любой вкус: озера, реки, горы, термальные источники, экотропы, нацпарки, метеорит, наконец. В сравнении со многими регионами у нас очень хорошие перспективы для развития внутреннего туризма, сходятся во мнении представители рынка Челябинской области. Но запросы туристов меняются, как – эксперты обсудили во время телемоста федеральной конференции «Индустрия туризма. Трансформация бизнеса в новых условиях» в «Комсомольской правде».

Максим Мельников сообщил, что в прошлом году в Челябинской области побывало около 4 млн туристов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ТУРИСТЫ ХОТЯТ ИНТЕРЕСНОГО

В прошлом году Челябинскую область посетили около 4 миллионов туристов. Большая часть из них (58%) – из соседних регионов. Около 200 тысяч человек побывали на Таганае, 172 тысячи за год посетили реку Ай, в том числе приняли участие в организованных сплавах, рассказал генеральный директор АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» Максим Мельников. А с закрытием границ интерес к региону становится еще выше. Таким, что даже отвалившийся агрегатор броней никак не повлиял на заполняемость наших курортов. Как сообщил председатель совета директоров ГЛК «Солнечная долина», ГЛК «Завьялиха», клуб-отеля «Золотой пляж» президент Национального парка спорта и туризма Тургояк Олег Сиротин, поток туристов в 2022 году вырос на 30%.

— Появился новый запрос на более глубокий продукт. Туристам теперь недостаточно приехать на озеро, сходить в ресторан и побыть в номере. Они хотят помимо этого поехать, например, на Златоустовскую оружейную фабрику, съездить на экскурсию в Музей пельменя в Миассе. То есть сделать отдых насыщенным. Причем это запрос туриста, который был на европейских курортах, — говорит Олег Сиротин. – При таком варианте нужно объединять свои продукты. Например, мне пришла идея соединить «Солнечную долину» и «Завьялиху» одним ски-пассом. Это даст возможность выйти на российский рынок, предлагая тур по Южному Уралу, а не по его маленькой частичке.

Олег Сиротин уверен, что объединившись в систему, бизнесмены сделают конкурентный турпродукт. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Он также добавил, что глубину туру может дать дополнительный функционал самого курорта. Например, на «Солнечной долине» есть термальные комплексы, производство чаев и трав, медовая пасека. К марту в «Солнечной долине» достроят отель и запустят пивной завод с рестораном.

Как добавил Максим Мельников, туристу сегодня действительно нужен насыщенный, сложный продукт:

— Находиться долго на одном курорте скучно. Принцип «испытание плюс награда» никто не отменял. Нужна коллаборация решений: поход в горы, катание на лыжах, сплав по реке, когда турист преодолевает себя, компенсируются наградой – отдыхом в бассейне, сильной гастрономией, релакс-программами. Это запоминается. Но в одиночку такие продукты не делаются. Должна быть сформирована система партнерства, в которой каждый закрывает свою специализацию.

— Чтобы построить единый туристический кластер в Челябинской области, мне не хватит жизни, считает Олег Сиротин. — Но сегодня можно реально толкнуть идею объединения. Каждый из наших курортов мал и недостаточен для восприятия человека, который видел мир. Объединив свои бизнесы, мы можем стать конкурентоспособнее.

Валерий Томея уверен: развитие туризма в моногородах вернет в них молодежь. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Игроки рынка не против партнерства. Генеральный директор Златоустовской оружейной фабрики и музея гравюры на металле «Арсенал» Валерий Томея уверен: туристам есть что показать в каждом городе.

— В Златоусте мы можем показать многое – начиная от холодного оружия (мы производим 80% от всего объема в России) до украшенного металла и красивой природы. Для моногородов развивать туризм очень важно, так как сейчас идет отток молодежи. Туризм поможет восстановить инфраструктуру и повысить привлекательность моногорода, — считает Валерий Томея. – Наша Златоустовская оружейная фабрика имеет свой единственный в мире музей гравюры на металле, который в том числе привлекает туристов. В прошлом месяце музей посетило более 3 тысяч человек.

Некоторые курорты уже идут по пути усложнения продукта. Как рассказал владелец «Таганай сити» Сергей Трусов, для отдыхающих разработано несколько авторских туров, которые включат в себя посещение разных мест.

— Мы полностью организуем тур, начиная от встречи в аэропорту. Туристов сопровождают лицензированные экскурсоводы, которые покажут все красоты. Вы, например, знали, что в 30 км от «Таганай сити» есть уникальная гора Крандаш? Мы покажем, – говорит Сергей Трусов. – Мы предлагаем несколько четырехдневных туров: Айские притесы, Таганай, обзорная экскурсия по Златоусту и многое другое. Это будет интересно всем.

Василий Курбацких считает, что L-town сам по себе интересен туристам, а с созданием туркластера - тем более. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Идею объединиться, чтобы создать конкурентные мировым точки притяжения в Челябинской области, поддерживает автор и инвестор проекта L-town, девелопер Василий Курбацких. Как он рассказал, привлекать туристов будет и город-спутник Челябинска – L-town.

— Мы собрали лучшую мировую практику строительства городов и сделали компиляцию трех лучших проектов. С ведущими специалистами России и мира начали работу над проектом рекреационного туристического кластера в пригороде Челябинска. В этом году разработаем техническое задание, а в следующем начнем строить на базе L-town и двух озер туристический комплекс, — рассказал Василий Курбацких.

Собравшись вместе, эксперты обсудили важные изменения в туризме региона. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эксперт уверен – это будет лучший комплекс в России: гостиница на 120 мест, термальный комплекс, фитнес, два озера с оборудованными пляжами и набережными, место для катания детей на лыжах, рестораны и многое другое.

— Это будет туристический кластер нового уровня, изящный, красивый, — говорит Василий Курбацких, добавляя, что и сам город L-town будет достопримечательностью. — С октября мы приняли у себя 37 туристических групп, которым интересна архитектура. L-town опережает время на 20-30 лет. Наш город будет местом, куда едут за обменом опытом, чтобы посмотреть, как нужно строить города.

Как добавил Василий Курбацких, вокруг будут размещены высокотехнологические производства – порядка 10 компаний купили землю, и планируют в 2022-2023 гг. начинать строительство заводов. Добавим, что там же будет создан инновационный научно-технологический центр.

В РЕГИОНЕ СТРОЯТ ОДНОВРЕМЕННО НЕСКОЛЬКО ТЕРМАЛЬНЫХ КУРОРТОВ

Одно из направлений, которое повышает интерес туристов к региону - это термальные комплексы. По словам собственника группы компаний «Улица бассейнов» Татьяны Денисовой, сегодня заметен высокий спрос на строительство комплексов в Челябинской, Свердловской, Тюменской областях.

Татьяна Денисова рассказала о высоком спросе на бассейны и термальные комплексы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— На данный момент в регионе «Улица бассейнов» проектирует и строит несколько крупнейших термальных курортов, которые посоревнуются в привлекательности с лучшими мировыми. Комплексы разрабатываются на естественных источниках и с искусственным подогревом. Речь идет о курортах с большими бассейнами и СПА-зонами, которые позволяют принимать до 1,5 тысяч человек в течение рабочего дня. Инвестиции в 1,5 млрд рублей при такой загрузке позволят выйти на рентабельность через 4,5 года. Проекты разработаны и проходят этап упаковки во франшизу, — говорит Татьяна Денисова. — Над технологическими решениями работала команда со всей России.

Сейчас идет строительство термального курорта в Миассе на озере Тургояк. Бывший пионерлагерь «Звездный» выкупила компания инвесторов, и создает сейчас курорт «Крутой берег». Группа компаний «Улица бассейнов» реализует новый проект в части строительства бассейнов и водоподготовки. По словам Татьяны Денисовой, здесь будет три бассейна (два уличных и один внутренний) из нержавеющей стали, которые в отличие от бетонных выдерживают любые перепады температуры и не требуют ремонта.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— У комплекса нет прямого выхода к Тургояку, он находится высоко над берегом. Сейчас завершается монтаж чаш и оборудования, — объяснила Татьяна Денисова.

Еще одно решение компания разработала для размещения в любой точке, обеспеченной ресурсами - водой, электричеством или газом. В него входит бассейн 15 на 20 метров, который будет готов принимать туристов круглогодично. Общая площадь термальной зоны с парными, саунами, хаммамом, точками питания – порядка 600 кв. м. По словам Татьяны Денисовой, у компании сейчас три заказчика на такой объект, но с разными задачами. Один из них на озере «Увильды», где на одном из участков планируют построить апарт-отель со СПА закрытого типа. Строительство такого комплекса для инвестора обойдется в среднем 175 млн рублей при сроке строительства 6 месяцев и окупаемости в четыре года.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кроме того, на территории «Солнечной долины», по инициативе группы инвесторов, началось строительство пятизвездочного комплекса с апартаментами LUXOR RESORT & SPA. По словам Татьяны Денисовой, бассейн из нержавеющей стали будет с видом на бор, а сам корпус отеля будет встроен в гористую часть. Это будет уникальный проект и очень высокий уровень сервиса. Круглогодично.

— Динамика движения отрасли бассейностроения колоссальная. Сейчас очень мощный прорывной момент, которого никто не ожидал. Пандемия и закрытие традиционных туристических маршрутов привели к тому, что жители захотели иметь свои бассейны или посещать отдельные комплексы, — говорит Татьяна Денисова. — Даже ситуация с европейскими поставщиками не оказала сильного влияния. Оборудование для бассейнов поставляется не только из Европы. Металлоконструкции изготавливают на Урале, их можно мобильно собрать в любой точке, где есть вода и энергоноситель. Кроме того, Россия существенно повысила качество бассейнов из нержавейки. Это ключевой продукт для инвесторов по своим эксплуатационным характеристикам.

ИЗЮМИНКИ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Сделать любой курорт необычным помогают массажные кресла японской компании Yamaguchi.

Региональный директор Yamaguchi Сергей Бадьин рассказал, что массажные кресла могут стать изюминкой любого курорта. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Мы занимаемся коллаборациями с кластером туризма из-за спроса людей на релакс в тех местах, где они отдыхают. Поскольку мы работаем по всей стране, то получаем такие запросы отовсюду. В Челябинской области у нас реализована установка кресел на курортах «Солнечная долина» и «Золотой пляж», «Таганай сити» и пр. Отзывы только положительные. Туристы погуляли по горам – потом отдохнули в массажных креслах. Сейчас зона релаксации – это изюминка, — рассказал региональный директор Yamaguchi Сергей Бадьин. – Мы с радостью будем взаимодействовать с девелоперами. Плюс в том, что мы работаем по партнерской программе – то есть бизнес не покупает кресла, их привозим и обслуживаем мы. А собственники таким образом показывают заботу о клиентах.

Массажные кресла - то, ради чего туристы могут возвращаться, на курорты. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

АЙ, АРКАИМ, ТУРГОЯК

Как рассказал генеральный директор АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» Максим Мельников, в следующем году в рамках единого центра будет сформирована стратегия в области развития туризма, чтобы поставить конкретные цели и решать их.

Представители туротрасли Челябинской области выступили перед коллегами из других регионов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В этом году наши главные аттракторы: река Ай, заповедник «Аркаим» и озеро Тургояк. По Аю и Аркаиму идет разработка мастер-планов, которые заключаются в комплексной инфраструктурной обвязке этих территорий, контролю антропогенной нагрузки и привлечению инвесторов для их развития. Чуть позже запустим работу по созданию мастер-плана озера Тургояк. На уровне правительства будет создана рабочая группа, в рамках которой будет решать проблемы и задачи,— рассказал Максим Мельников. — Сейчас мы с коллегами вырабатываем единые стандарты и подходы к проектированию и эксплуатации экологических троп для ГБУ «ООПТ». Это позволит как конструктор формировать техзадание на тропы, что ускорит и удешевит их ввод в эксплуатацию.

В регионе строится несколько крупных термальных курортов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ТУРОТРАСЛИ

Представители туротрасли Челябинской области уверены – сделать в регионе уникальный и привлекательный продукт можно, объединившись в единую систему. Олег Сиротин назвал три условия, которые могут в этом помочь.

— Первое – это воля губернатора, хотя мы сейчас видим, что он проявляет инициативу и более внимательно относится к отрасли. Второе – настроить законодательную базу, так как сейчас много коллизий и нюансов, которые стопорят развитие туризма. И третье – сделать закон об амнистии, простить тем, кто что-то неправильно построил или не может зарегистрировать. Кроме того, у туристической отрасли должны быть более мягкие условия кредитования. 10% — это далеко не комфортный уровень для проектов с окупаемостью 10-15 лет, — считает Олег Сиротин.

Для туротрасли нужно создать особые условия, уверен Василий Курбацких. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Татьяна Денисова добавляет, что необходимо максимально привлекать туристическое сообщество к диалогу, чтобы определить главные боли – те места, которые требуют помощи и поддержки. Не лишним будет создать дорожную карту, в которой прописаны все возможности и меры господдержки.

Коммерческий директор конгресс-отеля «Малахит» Светлана Сошенко рассказала, что заполняемость отелей не изменилась. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— На туризм нужно смотреть, как на строительство жилья. Это отрасль, которая масштабируется на другие бизнесы. Если будет развит туризм – будут покупать билеты, ходить в рестораны, покупать одежду. Но важно, чтобы государство сделало приоритет для туристической отрасли. Нам нужны дешевые деньги, чтобы строить курорты лучше, чем в Европе, — резюмирует Василий Курбацких.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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