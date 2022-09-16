В Челябинской области экс-полицейского из антикоррупционного отдела отправили в колонию за взятку

Экс-полицейскому также предстоит выплатить штраф в размере суммы взятки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Миасский городской суд Челябинской области признал виновным бывшего заместителя начальника антикоррупционного городского отдела МВД Александра Фофанова в посредничестве во взяточничестве. Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Также экс-полицейскому предстоит выплатить штраф в размере суммы взятки – 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

— При вынесении решения суд принял во внимание характеристику личности осужденного, его семейное положение, то, что он является ветераном боевых действий, имеет медали, награды, грамоты и благодарности за добросовестное исполнение воинского долга, служебных обязанностей, смягчающие наказание обстоятельства, в том числе признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, — рассказала консультант Миасского городского суда Нина Кислинская.

Преступление произошло в феврале 2022 года. К Фофанову обратился за помощью директор фирмы, на которого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ («Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну»). Он попросил высокопоставленного полицейского выступить посредником и передать взятку отвечавшему за расследование сотруднику Следственного комитета.

Фофанов взял с директора фирмы 400 тысяч рублей. Ему удалось предварительно договориться со следователем о прекращении уголовного дела и разделить сумму взятки между собой на две равные части – по 200 тысяч рублей каждому.

После этого следователь и директор фирмы обратились в УФСБ по Челябинской области с информацией о коррупционном преступлении. Оперативники задержали Фофанова на месте преступления, как только он получил свою долю взятки от сотрудника Следственного комитета.

В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что полицейского после задержания отстранили от исполнения служебных обязанностей. Была проведена служебная проверка, по результатам которой его уволили из органов.

— Руководители, допустившие проступок со стороны должностного лица, были привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Начальником полицейского Главка ранее неоднократно подчеркивалось, что таким сотрудникам не место в рядах полиции. Каждый подобный случай не остается без внимания со стороны руководства ГУ МВД области.

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