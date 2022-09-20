Обращения на личном контроле: председатель Заксобрания Челябинской области Александр Лазарев провел личный прием в нескольких городах региона

Александр Лазарев поддержал экологические проекты школьников из поселка Нагорный. Фото: пресс-служба Заксобрания.

Спикер парламента Челябинской области Александр Лазарев встретился с жителями Еманжелинского, Увельского районов и Южноуральска. Избиратели пришли к представителю законодательной власти с вопросами благоустройства, ремонта дорог и экологическими инициативами.

Жительница города Еманжелинска Люция Зырянова обратилась к Александру Лазареву с просьбой посодействовать в благоустройстве двора многоквартирного дома. На реализацию этого проекта требуется около трех миллионов рублей. Жильцы сформировали совет дома и принимают активное участие в организации благоустройства двора, установки детской площадки, капитального ремонта фасада.

— Выездные приемы позволяют сократить расстояние между жителями территорий и депутатами, оперативно рассмотреть проблему на месте и решить ее с участием глав муниципалитетов, — отметил председатель Заксобрания Александр Лазарев. — Прежде всего я обращаю внимание глав территорий на необходимость поддерживать общественную инициативу. Когда люди сами участвуют в преображении своего двора, поселка, города, это надо поощрять.

Александр Лазарев взял на контроль ремонт двора. Смета уже подготовлена, а сами работы начнутся в 2023 году.

Глава Еманжелинского муниципального района Евгений Светлов пообещал, что ремонт будет проведен в установленные сроки.

Также в Еманжелинске к председателю Законодательного Собрания обратились волейбольные команды с просьбой приобрести спортивную форму. Александр Лазарев отметил, что депутаты областного парламента поддерживают развитие спорта на Южном Урале, и пообещал помочь.

Александр Лазарев подчеркнул важность общения жителей и муниципальных властей. Фото: пресс-служба Заксобрания.

ДОРОГА В ШКОЛУ

Самое большое количество обращений к председателю Заксобрания поступило от жителей Увельского района. Вопросы касались обустройства контейнерных площадок, ремонта дорог, очистки реки, охоты, благоустройства территорий.

Оксана Ефременкова и Татьяна Нехлебова привезли обращение жителей поселка Мирный с просьбой отремонтировать семь километров дороги между их населенным пунктом и поселком Половинка, где проживает около тысячи человек. На автобусе детей доставляют из поселка в школу. Сейчас дорога состоит из суглинка, для безопасности ее нужно заасфальтировать. Одна часть трассы расположена на территории Увельского района, вторая — на территории Троицкого. Это затрудняет ее ремонт и чистку снега.

Председатель Законодательного Собрания пообещал разобраться в этом вопросе и поручил своим заместителям проанализировать, как можно помочь жителям в сложившейся ситуации.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

Большой прием провел Александр Лазарев в этот день в Южноуральске. Люди шли с благодарностью за оказанную помощь. Инвалид-колясочник Егор Кубанов рассказал, что обращался к спикеру областного парламента с просьбой установить подъемник, чтобы самостоятельно спускаться из квартиры на улицу. Егор работает волонтером, помогает другим людям с ограниченными возможностями здоровья, принимает участие в семинарах и фестивалях.

Из поселка Нагорный к председателю Законодательного Собрания приехала учительница Юлия Подкорытова с учениками. Они занимаются экологическими проектами и создали движение «Экотим». Ребята борются с несанкционированными свалками, участвуют в субботниках по сбору мусора, разработали наклейки с экологической тематикой.

Александр Лазарев отметил, что инициативы таких молодежных движений необходимо поддерживать, особенно местным властям.

— Девятиклассники делают нужное дело, их отличает неравнодушие к малой родине, к ее экологии, — прокомментировал спикер областного парламента. — Такие инициативы на местах необходимо поощрять.

Александр Лазарев попросил администрацию Увельского района подключиться к решению вопроса по ликвидации свалки и продолжить взаимодействие со школьниками.

Выездные приемы председателя Заксобрания будут регулярными. Решение всех вопросов, с которыми обратились жители поселков и малых городов, Александр Лазарев взял на личный контроль.

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