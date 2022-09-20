Перезагрузка на 100%: Алексей Текслер озвучил планы на обновление общественного транспорта в Челябинской области

Первый электробус был представлен Алексею Текслеру на «Иннопроме» в Екатеринбурге. Такие же будет производить Челябинск. Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинской области уже видны результаты проведения транспортной реформы. Самое глобальное преобразование происходит в Челябинске, где по улицам все больше курсирует новых автобусов и трамваев, появились выделенные линии для общественного транспорта, люди все чаще переходят на электронные платежи. Коснулись перемены и других крупных южноуральских городов: Магнитогорска, Златоуста, Копейска. Все это только часть глобальной транспортной реформы, которая началась в регионе. Губернатор Алексей Текслер поделился планами и расставил приоритеты.

— Мы уже видим первые изменения, и они в ближайшие годы будут просто тотальными, — заявил Алексей Текслер. — Наши дети должны ездить на современном, удобном, теплом транспорте. Машины, которые мы закупаем, совершенно другого качества: низкопольные, везде есть кондиционеры, USB для зарядки и Wi-Fi.

ОБНОВЛЕНИЕ В МИАССЕ, ЗЛАТОУСТЕ И КОПЕЙСКЕ

Замена транспорта проходит в нескольких городах области. Благодаря поддержке губернатора до конца года будут поставлены 17 автобусов для Златоуста, еще 12 — для Миасса. Продолжаются поставки трамваев.

— У нас серьезные планы по обновлению подвижного состава, — сказал Алексей Текслер. — 30 вагонов в этом году мы приобрели для Челябинска, 20 новых трамваев — для Магнитогорска. В результате в этом году обновим весь муниципальный транспорт в Магнитогорске — это 40 новых вагонов, а также в Миассе.

Трамваи — самое сложное и долгожданное обновление для жителей области. Здесь недостаточно просто купить транспорт, больших затрат требует вся инфраструктура. Это работа ведется также в Златоусте. Яркие красные трамваи появились в городе еще в 2021 году. Теперь завершается работа по обособлению путей на нескольких улицах. Оборудуют в Златоусте и 40 посадочных платформ. Таким образом, трамвай в этом городе станет не только одной из достопримечательностей, но и самым быстрым и удобным средством передвижения.

Вместе с обновлением вагонов в Златоусте ремонтируют пути. Фото: Миндортранс Челябинской области.

24 комфортабельных автобуса появились на улицах Копейска. Это часть Челябинской агломерации, поэтому они оформлены в едином зеленом цвете. На обновление средства были направлены из областного бюджета.

СДЕЛАНО НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

Принципиальная позиция губернатора, что транспорт по возможности должен производиться в Челябинске. Если Усть-Катавский вагоностроительный завод и его «космические» трамваи (производятся при поддержке Роскосмоса) давно себя зарекомендовали, то в производстве современных троллейбусов Челябинску еще предстоит быть первопроходцем.

Первые троллейбусы поступят в Челябинск по концессионному соглашению до конца года из Санкт-Петербурга. Следующие машины уже сойдут с местного конвейера.

— С этого года мы начнем обновлять троллейбусный парк, — сообщил губернатор Алексей Текслер. — 20 новых троллейбусов появятся в Челябинске до конца года. Еще 140 заменим в течение нескольких лет. Причем все новые троллейбусы, что станут поступать в следующем году, будут производиться у нас, на площадке Челябинского трубопрокатного завода. Сейчас там идет подготовка производственных мощностей. Как пилотный регион, мы закупим сначала для себя, дальше они пойдут на всю страну. Помимо транспорта мы получаем новое производство и рабочие места.

На площадке ЧТПЗ будут производить и электробусы — это низкопольные городские автобусы большой вместимости с электрическим двигателем.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ МАРШРУТЫ ЗАРАБОТАЛИ

Отдельная наболевшая тема — межмуниципальные маршруты. Это также часть транспортной реформы в Челябинской области. Но речь здесь не столько об обновлении транспорта, сколько о наведении порядка в коммерческих пассажироперевозках. Как только возникли временные трудности и в пандемию люди стали реже выезжать из дома, частники бросили своих пассажиров и ликвидировали неприбыльные маршруты. Люди оказались изолированы в своих поселках.

Проблему позволяют решить регулируемые маршруты, когда правительство компенсирует из бюджета невыгодные частные автобусы и при этом может предъявить свои требования к состоянию машин и стоимости проезда.

— Мы каждый год увеличиваем объем средств, который направляем на регулируемые маршруты, — отметил Алексей Текслер. — Мы не против, чтобы были частники. Но эти частники должны ездить на современном комфортном транспорте. Он должен быть забрендирован как муниципальный транспорт. Такие маршруты мы можем регулировать.

Первый маршрут межмуниципального автобуса начал курсировать 19 августа в Сосновском районе. Он связал несколько пунктов между поселками Полетаево и Долгодеревенское. При этом внутри отдельного поселка можно будет доехать по челябинскому тарифу — за 25 рублей по безналичному расчету.

Работа сельских маршрутов — один из вопросов, с которыми жители приходят на личный прием к Алексею Текслеру. Так, Ольга Кувалдина из поселка Боровое Красноармейского района попросила восстановить удобное транспортное сообщение с Челябинском. Глава региона поручил рассмотреть вариант, где область будет участвовать в финансировании коммерческого маршрута. Транспорт начнет курсировать уже в сентябре.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Во всех наших крупных го родах мы заканчиваем обновление транспорта в этом году, в Челябинске — в течение двух ближайших лет. Мы каждый год будем добавлять порядка 70 новых автобусов. В течение двух лет в Челябинске обновится весь трамвайный и троллейбусный парк. Кроме замены самого подвижного состава строим новое депо, обновляем всю контактную сеть. Планы на ближайшие годы — обновить не только машины, но и всю транспортную инфраструктуру Челябинска, включая метротрамвай.

После внедрения выделенных полос в Челябинске автобус стал самым быстрым транспортом в любое время суток. Фото: Миндортранс Челябинской области.

ЦИФРА: 200

Столько единиц общественного транспорта будет приобретено для Челябинской области до конца 2022 года. Это 53 автобуса, 25 троллейбусов и 80 трамваев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru