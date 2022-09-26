В международном терминале челябинского аэропорта все спокойно Фото: Кирилл САДЫКОВ

После объявления частичной мобилизации в несколько раз подорожали авиабилеты из Челябинска за границу. В соцсетях можно найти скрины с билетами стоимостью полмиллиона рублей, правда, с 2-3 пересадками. Мы изучили, сколько стоят прямые рейсы.

— У нас все как обычно, ажиотажа нет, — прокомментировали КП-Челябинск в аэропорту имени Курчатова. — Рейсы в ближнее зарубежье вылетали с хорошей загрузкой и раньше, правда, в основном это были мигранты. Провожали иностранцев целыми семьями.

Ближайшие билеты — на юг Киргизии, в город Ош обойдутся почти в 78 тыс. рублей.

Челябинск — Ош. Скрин с сайта book.uralairlines.ru

Билеты в столицу Таджикистана Душанбе — 89 тыс. рублей, вылет в четверг. Ереван обойдется в 90 тыс. рублей, ближайшие билеты в столицу Армении есть только на 1 октября.

Челябинск — Душанбе. Скрин с сайта book.uralairlines.ru

Челябинск — Ереван. Фото с сайта flyredwings.com

Как ни странно, Стамбул, который стал для россиян «окном в Европу», дешевле — билеты на 4 октября стоят около 66 тыс. рублей.

Челябинск — Стамбул. Фото с сайта flyredwings.com

При этом, если смотреть вылеты через пару недель, то стоимость билетов опускается до прежних значений — 15-25 тыс. рублей.

Руководитель челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода отмечает, что нет сумасшедшего спроса на билеты «в один конец» и туры. Больше вопросов от тех, кто уже запланировал отпуск: кто-то отменяет поездки, кто-то опасается ограничений на выезд для мужчин и отправляет вместо них других родственников. Она также отмечает повышение стоимости туров примерно в 1,5 раза.

— У туроператоров последние несколько лет очень модное слово «динамическое ценообразование», которое складывается не путем сложение стоимости перелета и проживания, а путем спроса, — говорит Инна Лобода.

Что остается прежним, так это стоимость билетов на автобусы и поезда. Из Челябинска можно добраться только в Казахстан. Проезд до ближайших приграничных городов обойдется чуть больше 1 тыс. рублей.

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